Les acteurs de «  The Blair Witch Project  » ont été tout aussi surpris que le public – les cinéastes ont gardé secrets des détails effrayants pendant le tournage

Le projet Blair Witch est un film d’horreur de style métrage retrouvé au réalisme envoûtant. En fin de compte, les réalisateurs ont pu créer un conte aussi authentiquement étrange en gardant les étoiles dans le noir sur ce à quoi s’attendre pendant le tournage.

« Le projet Blair Witch » a été commercialisé comme une histoire vraie

Les esprits créatifs derrière le blockbuster de 1999, Le projet Blair Witch, commercialisé le film comme une histoire vraie. Le récit tourne autour de trois étudiants en cinéma – Heather, Josh et Mike – qui s’aventurent dans les bois pour enquêter sur la légende urbaine de Blair Witch.

En camping et en randonnée dans la nature isolée, le trio de cinéastes en herbe documente leur expérience. Avant longtemps, des choses étranges commencent à se produire. Les élèves sont perdus dans les bois, terrorisés par un antagoniste invisible et enlevés un par un.

Leurs corps ne sont jamais retrouvés, mais en découvrant les enregistrements, les producteurs de films les compilent pour créer Le projet Blair Witch. Du moins, c’est le grand conte que la société de production a lancé pour vendre des billets.

Le film était réel pour le public

Dans L’histoire de l’horreur d’Eli Roth Saison 2 Episode 4, «Witches», des passionnés d’horreur et des experts ont exploré le phénomène de Le projet Blair Witch. En se rappelant sa réaction au film, l’icône du divertissement Alexandra Billings a déclaré: «Je pensais que le film était réel. Je suis sorti de là en disant: «Nous devons trouver ces gens. Où sont-elles?' »

Le spécialiste du cinéma Tananarive Due a accepté, ajoutant: «On a l’impression d’être là. Cela ressemble à quelque chose qui se passerait. Blair sorcière j’y suis arrivé. »

Des millions de fans ont partagé les sentiments exprimés par Billings et Due, et les prouesses de production et de marketing des cinéastes ont porté leurs fruits. Le projet Blair Witch a rapporté près de 250 millions de dollars sur un maigre budget de 60000 dollars, comme indiqué par L’histoire de l’horreur d’Eli Roth.

Les stars du film ne savaient pas quelles frayeurs les réalisateurs avaient prévu

Joshua Leonard est apparu dans l’épisode «Witches» de L’histoire de l’horreur d’Eli Roth pour discuter de son rôle principal dans Le projet Blair Witch. Il a expliqué: «Tout ce que je savais quand je cherchais le poste et quand j’ai été embauché pour la première fois, c’était un film sur trois étudiants cinéastes qui sont allés dans les bois pour enquêter sur la légende de la sorcière de Blair, et ils ont disparu.

Les réalisateurs Daniel Myrick et Eduardo Sánchez se sont associés pour réaliser le film et ont chargé Leonard et ses co-stars, Heather Donahue et Michael C. Williams, de capturer les images.. Selon Leonard, Myrick et Sánchez avaient une approche non interventionniste.

«Ils voulaient que cela reste aussi naturaliste que possible», a rappelé Leonard. «Nous nous filmons tous les trois et nous enregistrons le son l’un de l’autre. Et nous n’aurions aucune interaction directe avec les réalisateurs du film pendant que nous le tournions.

Leonard a décrit le processus de production unique que lui et ses camarades de casting ont utilisé pour filmer l’action. La technologie a aidé les acteurs à localiser chacun des terrifiants tableaux mis en scène par Myrick et Sánchez.

«Ils nous ont donné un GPS», a révélé Leonard. «Et ils avaient programmé des waypoints, qui étaient des marques de hachage sur la carte, et nous devions trouver notre chemin vers ces différents waypoints. Nous savions donc que nous allions rencontrer des choses. Nous ne savions tout simplement pas ce que ces choses allaient être.

En trouvant chaque scène effrayante, les acteurs ont répondu avec ce qui semblait être une véritable peur. Et juste comme ça, Myrick et Sánchez avaient créé un hit. L’élément de surprise, les techniques de réalisation stylisées et les superbes performances font Le projet Blair Witch un vrai classique de l’horreur.

