Virgin Orbit lance sept satellites de trois clients différents sur un avion 747

01 juil. 2021 12:57:13 IST

Virgin Orbit de Richard Branson a livré mercredi des satellites de trois pays dans l’espace, son deuxième lancement réussi de fusée depuis un avion.

Le jet 747 modifié de la société, baptisé Cosmic Girl, a décollé du désert de Mojave en Californie, transportant la fusée de 21 mètres sous son aile gauche. Une fois que l’avion a survolé le Pacifique près des îles anglo-normandes, la fusée LauncherOne s’est décollée, puis a déclenché son moteur pour se diriger vers l’espace. La chute s’est produite à une altitude d’environ 11 000 mètres.

Les vues de la caméra ont montré le paquet de sept petits satellites à l’extrémité du deuxième étage, contre la courbe de la Terre bleue. Les satellites proviennent du département américain de la Défense, de l’armée de l’air royale néerlandaise et de la société polonaise SatRevolution, qui travaille à la mise en place d’une constellation d’observation de la Terre.

Voici un aperçu du largage d’une fusée aujourd’hui depuis les caméras à bord de notre rampe de lancement volante, Cosmic Girl. ✈️#Cloches tubulaires pic.twitter.com/JiVTNmw71d – Virgin Orbit (@VirginOrbit) 30 juin 2021

Virgin Orbit a déclaré plus tard le succès, affirmant que les satellites étaient sur la bonne orbite.

Branson – dont la société Virgin Galactic est sur le point de lancer des clients payants au bord de l’espace – a planté un baiser sur la joue du PDG de Virgin Orbit, Dan Hart, une fois que les satellites ont atteint l’orbite.

Il n’y a pas de plus grand spectacle au monde. Ou hors de lui. Félicitations à nos trois clients pour un démarrage parfait de leurs missions. #Cloches tubulaires pic.twitter.com/khpFEOqddX – Virgin Orbit (@VirginOrbit) 30 juin 2021

« C’est un moment de pincement de soi », a déclaré Branson. « Acclamations! Bravo à tous. »

Incroyablement, notre Virgin Atlantic 747 adapté a chuté @VirginOrbitde la fusée de voler en orbite à exactement 7h47 ! Parlez du timing parfait : https://t.co/YVjYYARq8T pic.twitter.com/LJG3dMvv4B – Richard Branson (@richardbranson) 30 juin 2021

Dans une interview plus tard avec The Associated Press, Branson a refusé de dire s’il participera au prochain vol d’essai de Virgin Galactic dans l’espace – ou à celui d’après comme prévu initialement. La société prévoit trois autres vols d’essai de sa fusée cet été et cet automne avant de prendre des passagers payants l’année prochaine.

« Tout ce que je peux dire, c’est que lorsque les ingénieurs me disent que je peux aller dans l’espace, je suis prêt, en forme et en bonne santé pour y aller », a déclaré Branson au PA. « Alors on verra bien. »

Félicitations à nos partenaires pour le lancement réussi de STP-27VPA aujourd’hui ! #PartnersinSpace #SpaceStartsHere https://t.co/mzsWm9Jzp2 @TheRealVOXSpace @VirginOrbit – Centre des systèmes spatiaux et de missiles (@USSF_SMC) 30 juin 2021

Virgin Orbit a envoyé son premier lot de satellites en orbite en janvier ; les 10 satellites parrainés par la NASA ont été conçus et construits par des universités. Une démonstration en vol l’année dernière a échoué.

Virgin Orbit a déclaré que son système de lancement aérien peut mettre des satellites en orbite dans un délai relativement court, par rapport à la manière plus traditionnelle de lancer des fusées depuis le sol. Branson espère rendre les lancements de satellites «presque routiniers» depuis le port aérien et spatial de Mojave.

Le prochain lancement de la société est prévu pour cet automne, selon Hart.

Branson a nommé la mission de mercredi Tubular Bells d’après la musique rendue célèbre dans le film d’horreur de 1973 « L’Exorciste ». C’était le premier album sorti par Virgin Records.

Quelques heures plus tard, SpaceX a lancé une fusée depuis Cap Canaveral, transportant 88 mini-satellites vers une orbite polaire rare.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂