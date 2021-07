Date de sortie de la saison 2 de la faculté de droit, examen et plus encore!

Entrez dans une université de droit acclamée, Moot Court en session, et tout d’un coup, pendant une pause, un professeur meurt ! Qui pourrait être le coupable quand tout le monde parmi les élèves et les enseignants est suspect ?

Et c’est, mes amis, comment ce spectacle commence. Faire soupçonner dès le départ que tout n’est pas aussi cordial qu’il n’y paraît. Le pire, c’est que le mort a la réputation d’être corrompu, et beaucoup lui en veulent. Sans surprise, bon nombre de ces rancuniers étaient présents sur les lieux.

Si cela n’était pas assez effrayant, le professeur de confiance de l’étudiant est arrêté en tant qu’homme derrière le meurtre, mais seul le temps prouvera si c’était réellement sa faute ou non. Au fil du temps, les choses deviennent encore plus confuses, car le présumé coupable ne cesse de changer avec de nouveaux faits !

Les premiers épisodes de la saison 1 de Law School étaient comme une boîte de Pandore attendant d’être ouverte. Chaque nouvel épisode dévoilait un nouveau mystère. Les rebondissements et la fin satisfaisante étaient la cerise sur le gâteau. Pourtant, ce n’est jamais assez pour les fans qui souhaitent déjà la saison 2 de Law School. Il y a pas mal d’aspects qui peuvent être couverts dans la saison 2. Avant cela, cependant, faisons un tour d’horizon de ce qu’était Law School. Saison 1 tout à propos.

Revoir l’histoire…

La faculté de droit a été incroyablement imprévisible tout au long de la première moitié de l’histoire. A chaque fois qu’on a l’impression qu’on sait quelque chose, ça s’avère faux ! Le premier épisode a éveillé les soupçons sur toutes les personnes présentes dans le tribunal. Mais à la fin, le suspect était le professeur Yang ! De la même manière, nous avons été amenés à suspecter des personnages pour réaliser que ce n’était pas le cas.

Il est louable de voir comment, dans cette intrigue complexe, nous ne pouvons pas une seule fois être sûrs de qui est le vrai coupable, car tout le monde semble avoir des secrets. Des secrets qui pourraient conduire à la chute de nombreux hommes forts. Il est plus ou moins confirmé que le procureur Jin et les membres de l’Assemblée Ko sont des antagonistes. Pourtant, nous n’avons aucune preuve concluante pour leur clouer la cible sur la tête. Il y a aussi plus de cas qu’un simple meurtre qui y sont liés.

Parmi les étudiants eux-mêmes, leurs parcours et leurs nombreuses connexions inattendues rendent l’intrigue encore plus complexe. L’oncle de Han Joon Hwi, la sœur de Sol A et le père de Sol B, ont inversé l’histoire à 180 degrés.

Sol A n’est pas l’enfant le plus brillant de la classe. Elle persiste, cependant, et c’est ce qui la maintient au sommet du jeu. Le côté personnel de Joon Hwi mis à part, c’est un enfant intelligent et gentil qui non seulement obtient ce qu’il veut, mais aide également ses amis chaque fois qu’ils en ont besoin.

Sol B semblait être une personne vraiment méfiante depuis le début. Il s’avère qu’elle n’était qu’une enfant élevée dans un environnement extrêmement toxique. L’épreuve de Ye Seul était un exemple idéal du moment où l’on devrait savoir quitter une relation abusive. Des tricheurs aux officiers corrompus en passant par les journalistes sans conscience, tout était dépeint de manière réaliste. Les politiciens et leur cupidité. L’intégrité d’enseignants comme le professeur Yang et la directrice Oh Jung Hee.

Des enseignants/adultes bienveillants peuvent faire une grande différence. La faculté de droit a renforcé cela en ayant des enseignants qui étaient aux côtés de leurs étudiants tout au long. Toujours les motiver, mais aussi les laisser gérer eux-mêmes leurs problèmes. Ne pas les nourrir à la cuillère pour leur propre avenir.

Verdict final

La saison 1 de Law School a commencé de manière spectaculaire, bien que le battage médiatique se soit calmé plus tard. Malgré quelques soucis, tout s’est très bien passé. J’aimerais vraiment assister au cours de Yangcrates !

Kim Myung a rendu justice au personnage de Yang. Si ma faculté de droit avait eu Yang comme professeur, je serais devenu un meilleur étudiant. Chaque personnage était bien représenté. Je ne peux pas expliquer combien de fois j’ai eu envie de gifler Ko & Jin. Si la saison 2 de Law School se produit, je veux vraiment me concentrer davantage sur les cours quotidiens. Surtout une bande de filles et de garçons en rafales qui ne laissent rien les arrêter.

La loi peut être à la fois une arme et un bouclier. C’est ce que la faculté de droit a prouvé. Ko et Jin ont abusé de Law pour leurs propres gains. En même temps, Yang et ses disciples ont exploré les failles pour le bien-être de tous.

Comme Yang l’a déclaré,

« La loi est une justice imparfaite.

« Mais quand vous enseignez la loi, la loi doit être parfaite. »

« Et quand vous étudiez le droit, cela doit être synonyme de justice. »

« Parce que la loi injuste est la violence la plus cruelle. »

Attentes de la faculté de droit S2

La saison 1 de la faculté de droit s’est terminée sur une note satisfaisante. Avec Sol A et Joon devenant respectivement avocat et procureur. Pendant ce temps, Yang poursuit son travail d’enseignant bien-aimé.

Donc, pour la saison 2 de Law School, soit ayez une nouvelle distribution et une nouvelle histoire, soit suivez le premier groupe en tant que professionnels. La saison 2 de la faculté de droit pourrait également se concentrer sur la vie professionnelle de Sol A et Joon, coopérant pour attraper les corrompus.

Pendant la saison, leur chimie était la plus appréciée, il serait donc logique de les approfondir avec la saison 2. La saison 2 pourrait également amener de nouveaux étudiants en droit et se concentrer sur leur parcours pour devenir simplement des législateurs ou des exécutants.

Date de sortie de la saison 2 de la faculté de droit

Si la saison 2 de Law School doit sortir, ce sera en avril 2022. Compte tenu du fait que le premier épisode de la saison 1 de Law School est sorti le 14 avril 2021. Là encore, si Netflix le reprend, un maximum de 10 à 12 épisodes devrait être prévu. car il n’y a pas beaucoup de matière à couvrir.

