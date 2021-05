Spice World 2 se déroule-t-il en l’honneur du 25e anniversaire de l’original?

Les Spice Girls se préparent-elles à faire un retour sur grand écran? Bien que cela n’ait pas encore été confirmé par les membres du groupe, un nouveau rapport suggère que l’acte musical immensément populaire se prépare à faire Spice World 2. Si cela se déroule selon le plan présumé, le film pourrait être programmé pour s’aligner. avec le 25e anniversaire de l’original l’année prochaine.

Selon un nouveau rapport, Les Spice Girls ont approché un scénariste anonyme mais « renommé » pour écrire la suite. On dit que Geri Horner, alias Ginger Spice, est à la tête du projet proposé. Une source anonyme connaissant la situation avait ceci à dire à ce sujet.

« Les filles ont discuté de la façon de marquer l’anniversaire du film et envisagent activement d’en faire une suite ironique. Elles ont contacté un scénariste qui envisage de travailler sur le projet et de faire des pas en avant. C’est encore au début. étapes, mais ils parlent à des noms établis dans le secteur, ce qui prouve qu’ils prennent au sérieux un retour sur grand écran. «

Melanie Chisholm (Mel C), Emma Bunton et Melanie Brown (Mel B) seraient déjà «provisoirement» à bord. Mais le grand point d’interrogation est Victoria Beckham, alias Posh Spice. Elle a été la grande retenue ces dernières années, participant à la tournée de retrouvailles à guichets fermés de The Spice Girl en 2019. Beckham a déclaré qu’elle se concentrait davantage sur sa famille et ses affaires, plutôt que de revisiter le passé.

« Il m’a fallu beaucoup de courage pour ne plus partir en tournée avec les Spice Girls, mais pour être celui qui dit: » Tu sais, je ne le fais pas parce que les choses sont différentes maintenant. » Je préfère me concentrer sur ma famille et mon entreprise. «

Cela dit, le rapport note que les autres membres ont bon espoir Monde des épices 2 suffirait à attirer Victoria Beckham. Il n’y a pas de mot sur l’intrigue du film ni sur la date à laquelle il pourrait entrer en production. On ne sait pas non plus qui occuperait le fauteuil du directeur. Aucun studio n’est attaché pour le moment, mais cela semble être un bon choix pour un service de streaming. Il est facile d’imaginer Netflix sauter sur quelque chose comme celui-ci, car ils ont des poches profondes et le contenu nostalgique semble toujours bien jouer sur leur plate-forme.

Monde des épices est sorti en 1997 et a été réalisé par Bob Spires. Malgré des critiques largement négatives, il a rapporté 56 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le film le plus rentable jamais réalisé par un groupe musical à l’époque. Il présentait des camées de haut niveau d’autres musiciens tels qu’Elton John et Meat Loaf. Pendant ce temps, les cinq membres des Spice Girls vont se réunir sous forme animée pour un long métrage de super-héros produit par Paramount. Le film devait initialement arriver en 2020, mais l’année dernière a interrompu les plans de tous les studios hollywoodiens de manière très grave. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur la suite possible seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Sun.

