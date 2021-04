« Love Alarm »: 10 choses que seuls les fans coréens pourraient comprendre

Bien que la fin de la deuxième saison de « Alarme d’amour»Divisé les fans de la série sud-coréenne Netflix, il ne fait aucun doute que c’est l’un des favoris des utilisateurs de la plateforme de streaming, qui attendent même un troisième opus.

La fiction basée sur le webtoon du même nom de Chon Kye-young a un grand nombre de fans occidentaux, mais il y a des détails dans son histoire qui ne sont probablement compris que par les fans coréens ou ceux qui connaissent très bien leur culture. C’est pourquoi Screen Rant a partagé une liste de choses que seuls ces fans pouvaient comprendre.

10. EST BASÉ SUR UN WEBTOON

Les webtoons sont des mangas numériques qui deviennent de plus en plus populaires en Corée du Sud. C’est pourquoi Crunchyroll s’est associé au portail d’édition Webtoon pour adapter le manga numérique de ce dernier site en série animée. « Alarme d’amour»L’un d’eux et à l’origine son titre Joahamyeon Ullineun.

« Love Alarm » est basé sur une webtoon du même nom (Photo: Netflix)

9. LES BAGUETTES SONT EN MÉTAL

Dans certaines scènes, les baguettes sont en métal au lieu de bois, ce qui semble étrange aux Occidentaux, mais c’est l’ustensile traditionnel coréen. Il est connu sous le nom de « jeotgarak » et ils sont dus au fait que dans les temps anciens, les riches utilisaient les baguettes en argent avec l’idée que leur couleur changerait si la nourriture était empoisonnée, de sorte que les gens ordinaires ont adopté cette pratique en utilisant des baguettes en acier.

Les baguettes en métal sont courantes en Corée (Photo: Pexels)

8. REPAS DE STYLE BARBECUE CORÉEN

Pendant que Kim Jo-jo fréquente le lycée, il a deux emplois, l’un d’eux dans un restaurant qui sert des repas coréens de style barbecue, qui est un type de cuisine dans lequel diverses viandes sont préparées sur un gril intégré à la table où les gens il s’assied.

Jojo a travaillé dans un restaurant barbecue coréen (Photo: Netflix)

7. «PETITE SŒUR DE LA NATION»

Le titre «Nation’s Little Sister» est donné de manière informelle aux jeunes actrices et acteurs qui se considèrent mignons. Kim So-hyun, qui joue Jojo dans « Alarme d’amour»A un tel titre parce qu’elle a commencé à agir comme une enfant au milieu des années 2000.

Kim So-hyun a été nommée la « petite soeur de la nation » (Photo: Netflix)

6. LE PRÉSENTATEUR D’INKIGAYO

L’acteur Song Kang est apparu dans d’autres drames coréens mais dans un rôle de soutien et même en tant que co-star dans le film « Beautiful Vampire ». De plus, il a été l’hôte de «Inkigayo», une émission musicale sud-coréenne qui a débuté dans les années 1990. En 2018, Kang a été l’un des animateurs pendant plusieurs mois aux côtés de Mingyu (Seventeen) et Chaeyeon (DIA).

Song Kang était l’hôte de l’émission musicale «Inkigayo» (Photo: Netflix)

5. LE TOURNAGE ÉTAIT À SÉOUL

Séoul n’est pas seulement la capitale de la Corée du Sud, c’est aussi le décor de nombreux drames coréens, dont « Alarme d’amour». Certains des emplacements choisis incluent le mur de la ville de Séoul et la place de Séoul près de l’hôtel de ville.

La plupart de « Love Alarm » a été tourné à Séoul (Photo: Netflix)

4. LE «HAWAII DE CORÉE DU SUD»

L’île de Jeju est connue sous le nom de «Hawaï de la Corée du Sud», c’est précisément cet endroit qui est la destination du voyage scolaire de Jo-jo. Ce nom est dû au fait qu’il s’agit d’une destination touristique populaire qui comprend des plages et des paysages volcaniques.

Jojo ne voulait pas visiter cet endroit car il a ramené des souvenirs traumatisants (Photo: Netflix)

3. LE COUSIN DE JOJO VOULAIT ÊTRE UN DANSEUR GARÇON

Park Gul-mi, le cousin de Jojo, a auditionné pour être un danseur de remplacement pour un Boy Band qui est apparu brièvement dans la série de Netflix. C’est normal, car de nombreux groupes coréens ont des danseurs de remplacement qui se produisent aux côtés d’artistes dans des vidéoclips et des concerts.

Le cousin de Jojo rêve d’être populaire sur Love Alarm (Photo: Netflix)

2. LE MAGASIN JOJO’S AUNT’S PROMOTE LES ANIMAUX

Haikyu, un anime sur un lycéen qui rejoint une équipe de volley-ball malgré sa petite taille, faisait la promotion de collations dans la boutique de la tante de Jojo. Contrairement aux anime japonais, le coréen n’attire pas autant d’attention.

Jojo et son cousin travaillent au magasin « Love Alarm » (Photo: Netflix)

1. GRENOUILLE EN PAPIER DE JO-JO

En Corée, l’origami est connu sous le nom de jong-i jeobgi et est souvent enseigné aux enfants à l’école et le papier hanji est utilisé à la place du papier washi japonais. C’est pourquoi dans le premier épisode de « Alarme d’amourJojo fait une grenouille en papier en attendant à l’arrêt de bus.