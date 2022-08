DC : ajout d’une scène post-générique à Black Adam

in

Warner Discovery est en train de restructurer tout l’univers étendu de DC et il semble qu’une scène post-crédits de Black Adam aille dans cette direction. Attention!

©IMDBAdam noir et Hawkman

Les cadres de Découverte Warner, dirigé par David Zaslav, ont l’idée de restructurer le Univers étendu DC et ils ont déjà commencé à faire quelques changements comme l’annulation du film Fille chauve-souris avec Leslie Grace. En ce sens, davantage de projets subiront des modifications dans le but d’atteindre une meilleure qualité du produit final.

A cet égard, trois films ont été vus par Zaslav qui a déclaré qu’il était satisfait de ce qu’il avait vu mais que Découverte Warner tu peux encore les améliorer : Le Flash, Shazam Fureur des Dieux ! Oui Adam noir. L’homme fort de Warner a toujours dit que Univers étendu DC tournera autour de Superman, Batman et Wonder Woman, mais il y a de la place pour plus de surprises.

Black Adam sera incontournable dans le DCEU

C’est ainsi que l’un des trois films mentionnés, Adam noirsera d’une importance vitale pour la nouvelle direction du Univers étendu DC. Après tout, Dwayne Johnson, son protagoniste, a toujours dit que le personnage arrive pour « changer la hiérarchie du pouvoir » qui existe actuellement au sein de la marque. Nous ne savons pas exactement à quoi il fait référence, mais les informations qui ont émergé aujourd’hui pourraient bien avoir quelque chose à voir avec cela.

On sait que Adam noir Il servira d’introduction à de nombreux personnages qui sont d’une importance vitale dans les romans graphiques de DC. Dans ce cas, nous parlons de l’équipe de super-héros Société de justice d’Amérique que dans le film dirigé par rock Il sera composé de Doctor Fate, Atom Smasher, Hawkman et Cyclone. Seront-ils alliés ? Adam noir? L’avancée du film ne le rend pas tout à fait clair.

De même, Le journaliste hollywoodien informé qu’ils ont apporté quelques modifications à la coupe qu’ils prévoyaient de publier Adam noir dans les films. En particulier, ils ont ajouté une scène de post-crédits dans le meilleur style Univers cinématographique Marvel avec l’intention d’aider le personnage de Dwayne Johnson à fusionner encore plus avec la mythologie du Univers étendu DC contextualiser la nouvelle direction dont nous avons parlé précédemment.

Adam noir étoiles Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Noah Centineo, Aldis Hodge, Odelya Halevi, Marwan Kenzari et Quintessa Swindell, entre autres. Le film est réalisé par Jaume Collet-Serra à partir de scénarios d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Le film tant attendu produit par Warner Bros. Il sortira dans les salles du monde entier le 20 octobre 2022.

