Valheim: voile avec radeau, karve et drakkar – ces bateaux existent, avantages et inconvénients – Guide

Dans le jeu de survie indépendant Valheim Iron Gate n’a pas de masse terrestre si grande qu’elle pourrait être qualifiée de continent. Au lieu de cela, la carte est jonchée de grandes et petites îlesqui hébergent différents nombres de biomes. Comme il n’y a pour la plupart que des prairies et des forêts sur l’île de départ, tôt ou tard, vous naviguant à travers la mer devoir.

Sinon, vous finirez par manquer de ressources et vous n’aurez aucun moyen de trouver tous les matériaux dans la zone de départ, et encore moins d’atteindre tous les boss. Et à nager Ce n’est malheureusement pas une option non plus, car vous entraînez vos talents de nageur de cette manière et êtes un modèle pour tous les fauteuils, mais de cette façon, vous pouvez atteindre l’île voisine juste en face.

Si vous nagez, vous manquerez d’abord d’endurance, puis l’action drainera vos points de vie, ce qui aboutira finalement à une tombe dans l’eau froide. Pas une bonne perspective. Non, si vous voulez progresser à «Valheim», vous en avez besoin le plus tôt possible bateau et dans ce Guider nous vous expliquons quelles sont les options, comment vous fabriquez les navires et quels avantages et inconvénients voile avec cela apporte avec elle.

Valheim: construire un radeau, une sculpture et une chaloupe

dans le Accès anticipé de Valheim, il existe trois bateaux différents que vous pouvez construire et utiliser pour naviguer sur la mer. Cela commence par le petit, plutôt improvisé radeau, sur lequel il n’y a ni debout ni siège et qui malheureusement n’a pas non plus d’espace de chargement. Ensuite, vous obtiendrez la recette du Karve trouvez le premier bateau avec lequel vous pouvez transporter des marchandises. Et enfin, la fierté de chaque vrai Viking: que Drakkar.

Construire un radeau à Valheim

Dès que vous avez pour la première fois les matériaux bois, chutes de cuir et résine dans votre inventaire, vous recevrez la recette pour construire un radeau. Comme déjà mentionné, ce véhicule navigable n’a ni espace de chargement, ni debout, ni même de sièges. Donc le radeau est plutôt que Stopgap et sert principalement à explorer la côte de l’île de départ. Pour le construire, vous avez besoin 20x bois, 6x chutes de cuir et 6x résine.

En avez-vous un près de la mer? Table de travail stand, vous pouvez construire et utiliser le radeau directement dans l’eau. Malheureusement, il est très lent, ne tourne que très lentement et, dans l’ensemble, ne fait pas une impression impressionnante. Tant de gens peuvent faire ça Vikings naviguez dessus car il y a de la place pour se tenir debout. Vous ne pouvez tout simplement pas tenir, avec de fortes vagues, vous vous retrouverez dans l’eau avec un peu de malchance, c’est pourquoi vous devriez rester près de la côte.

Un radeau à « Valheim » mesure six mètres de long, quatre mètres de large et possède:

300 CV

une vitesse de pointe de 9 km / h

une Rayon de braquage de 40 mètres à pleine vitesse

à pleine vitesse pas de sièges et pas de places debout

pas de débarras

© Porte de fer

Construire un karve à Valheim

Si vous voulez y découvrir de nouvelles îles et exploiter des ressources minières, vous avez besoin d’un bien meilleur bateau que le radeau. Après tout, vous voulez emporter des matériaux avec vous sur la nouvelle île et les ramener à votre base à partir de là, si vous ne voulez pas les reconstruire sur chaque île. Tout le monde professionnel hisser les voiles aimerait, a donc besoin d’au moins un Karve, car cela fournit à la fois un espace debout et un espace pour s’asseoir et un espace de stockage.

Cependant, si vous voulez construire un karve, vous devez déjà Forgé propre et Clous en bronze que vous forgez du bronze, bien sûr. Par conséquent, vous ne pouvez utiliser le karve qu’après avoir déjà passé sous les mineurs et commencé à extraire du minerai.

Le Karve dispose d’une petite salle de stockage de quatre places et convient principalement pour emporter du matériel avec vous sur une nouvelle île et y construire un avant-poste de fortune avec un portail. Parce qu’il aucune limite de poids vous pouvez également l’utiliser pour transporter du minerai vers la base, ce qui est très important si vous avez déjà épuisé les gisements de minerai de votre île de départ.

Pour construire ce bateau, vous avez besoin 30x bois précieux, 10x fourrure de cerf, 20x résine et 80x clous en bronze. Un karve à « Valheim » mesure dix mètres de long et trois mètres de large et a:

500 CV

deux sièges , une chambre debout , plus une place pour le barreur

, , plus une place pour le barreur quatre bacs de rangement

une vitesse de pointe de 17 km / h

une Diamètre de braquage de 20 mètres à pleine vitesse

© Porte de fer

Construire un drakkar à Valheim

dans le Accès anticipé von Valheim prévoit que Drakkar actuellement le meilleur bateau avec lequel vous pouvez mettre les voiles. Comme il est nettement plus grand que les deux premiers représentants de la motomarine à « Valheim », vous avez également besoin de beaucoup d’espace pour pouvoir construire la chaloupe. De plus, vous devez avoir déjà pénétré dans les marais, car pour construire la chaloupe dont vous avez besoin d’une part Écorce anciennequi n’existent que dans ce biome, et de l’autre le fer. Donc tu dois déjà patron L’ancien ont vaincu.

Le long navire a une grande cale et de nombreux sièges et places debout, il convient donc d’une part pour transporter beaucoup de matériaux de A à B et d’autre part pour naviguer en groupes plus importants. Si vous voulez emporter tout le matériel pour une nouvelle base avec vous, ramener beaucoup de minerai à la fois sur l’île de départ, ou emmener de nombreux amis chez un boss, la chaloupe est bien conseillée.

Mais rappelez-vous que la chaloupe un véhicule plutôt lent avec un rayon de braquage très élevé. En principe, il est possible d’atteindre des plans d’eau plus petits avec lui, mais il est très difficile d’y naviguer avec un drakkar et il y a un risque constant de s’échouer quelque part. Au mieux, vous restez avec le drakkar en pleine mer et chassez Serpents de mer et Léviathans. Pour construire une chaloupe dont vous avez besoin 100x clous en fer, 10x fourrure de cerf, 40x bois précieux et 40x écorce ancienne.

Un drakkar à « Valheim » mesure 22 mètres de long, six mètres de large et possède:

1 000 CV

quatre sièges , une chambre debout , plus une place pour le barreur

, , plus une place pour le barreur suffisant Zone debout pour plus de Vikings

pour plus de Vikings 18 espaces de rangement

une vitesse de pointe de 25 km / h

une Rayon de braquage de 60 mètres à pleine vitesse

© Porte de fer