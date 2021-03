Top 5 des séries animées les plus populaires similaires à Mushoku Tensei: Reincarnation sans emploi

Aimé par plus de 97% des téléspectateurs, cet anime Isekai est une combinaison parfaite d’aventure et de fantaisie. Pour garder l’ambiance sous contrôle, le studio Bind a effacé la date de sortie de Mushoku Tensei saison 2 pour juillet 2021. Jusque-là, nous allons vous suggérer cinq anime similaires à Mushoku Tensei.

Récemment, on a beaucoup parlé de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation. L’histoire met en scène un NEET de 34 ans qui meurt dans un accident de camion et se réincarne en Rudeus Greyrat. Il entreprend ensuite un voyage aventureux pour découvrir de nouvelles choses.

Ci-dessous se trouve la liste des anime populaires similaires à Jobless Reincarnation que vous devez regarder –

Cette fois-là, je me suis réincarné en Slime

L’intrigue raconte la vie d’un Satoru Mikami âgé de 37 ans, travaillant comme employé d’une entreprise à Tokyo. Poignardé par un assaillant, Mikami est victime de nombreuses blessures lors d’une rencontre avec l’un de ses collègues. Doué du pouvoir d’un prédateur après la réincarnation, il développe la capacité de copier l’apparence et le style de tout ce qu’il abat.

En allant plus loin dans l’histoire, Satoru se lie d’amitié avec un dragon qui a été scellé pendant 300 ans. Le dragon le bénit alors avec une protection divine. Si tout se déroule correctement, la deuxième saison de cet anime sortira en avril 2021. L’intrigue unique et la forte avance masculine font de Slime un concurrent pour des anime similaires à Mushoku Tensei.

Art de l’épée en ligne

SAO est un autre de ces anime qui ressemblent à Mushoku Tensei. Sword Art Online est connu pour sa qualité d’animation et son scénario après la première saison. Kazuto Kirigaya, populairement connu sous le nom de «Kirito» est le personnage principal de ce spectacle. Kirito faisait partie des 10000 joueurs du jeu SAO qui ont été frappés à l’intérieur du jeu et n’ont pas pu se déconnecter.

Avec le temps, ils se rendent compte que pour se libérer du jeu, ils doivent nettoyer tous les étages d’Aincrad, un château créé par Kayaba. Il déclare également que les joueurs qui perdront la vie dans le jeu feront face à des conséquences similaires dans la vraie vie. Il révèle le voyage aventureux de Kirito à différentes saisons que vous pouvez regarder sur n’importe quel site Web d’anime.

Saga du Vinland

Thors Sonrresson, ancien commandant des Vikings, est pris au piège dans une embuscade de Floki, le Jomsviking. Thorfinn, fils de Thors, part avec son père sur le même bateau sans le lui faire savoir. Plus tard, Thors est dévoré par la troupe d’Askeladd qui a pris Thorfinn en otage.

Avec la vengeance dans ses yeux, Thorfinn rejoint l’équipage d’Askeladd pour venger son père. Au cours de ce voyage, Thorfinn défie Askeladd à plusieurs reprises mais finit par perdre. Askeladd meurt après un affrontement entre deux groupes vikings, détruisant le rêve de Thorfinn de venger son père.

Pas de jeu, pas de vie

Loué pour son scénario, NGNL révèle la vie virtuelle de deux frères et sœurs qui travaillent en duo partout où ils vont. Sora et Shiro entrent dans un monde où le sort de tout est décidé sur un jeu. Les deux frères et sœurs après avoir battu la princesse d’Elkia, se frayent un chemin dans son palais.

Shiro bat Kurami dans une partie d’échecs et conquiert le palais avec son frère Shiro. Suite à plusieurs événements, le duo incontestable affronte Werebeasts pour rétablir l’équilibre et la paix à Elkia. Les fans attendaient désespérément la deuxième saison de No Game No Life, mais il semble que la probabilité que la même chose se produise est très moindre.

La montée du héros du bouclier

Nous avons tous lu entendu parler de l’Univers Parallèle, mais est-ce que quelque chose comme ça existe pour de vrai? Naofumi Iwatani est invoqué en tant que héros cardinal avec trois autres hommes dans un monde parallèle pour combattre des monstres. Tous les combattants sont équipés d’armures légendaires, Naofumi acquérant le bouclier légendaire. Cette émission a sûrement fait une place dans notre liste de cinq émissions d’anime similaires à Mushoku Tensei.

Trahi par son compagnon, Naofumi est faussement allégué et diffamé par la princesse du royaume, le laissant dans une pénurie de biens et de fournitures. Il commence à s’entraîner en tant que héros solitaire pour joindre les deux bouts et avec l’espoir de changer les choses très bientôt.

