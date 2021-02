Valheim – Alimentation: effets, avantages, combinaisons et astuces – Guide (Solution)

Le jeu indépendant Valheim du développeur Porte de fer peut-être pas un jeu de survie classique, après tout, vous ne pouvez pas y aller à mourir de faim ou même mourir de soif, mais jouez pour ça aliments néanmoins un rôle important dans le titre. Bien sûr, dans la première région, les prairies, il n’est guère pertinent que vous mangiez correctement ou non, mais au plus tard dans les forêts, qui représentent la deuxième zone, vous serez sans la bonne manger abandonnez rapidement le fantôme.

Depuis « Valheim » au moins dans Accès anticipé n’est pas réputé pour avoir trop expliqué au joueur, nous avons examiné de plus près le sujet de la nourriture et cela pour vous Guider compilé dans lequel nous expliquons comment cela Système alimentaire fonctionne, quels sont les avantages d’avoir quelque chose entre les dents régulièrement et ce qu’il faut surveiller lors de l’augmentation de la nourriture.

Valheim: Voici comment fonctionne le système alimentaire – Guide (solution)

Comme mentionné précédemment, vous ne pouvez pas mourir de faim à Valheim. Sur votre HUD, vous en verrez un petit en bas à gauche Symbole de la fourche, ton Indicateur de saturation représente et ne peut pas tomber en dessous d’une certaine valeur, qui vous est indiquée par une barre d’argent. À sa gauche se trouvent trois emplacements, que vous pouvez comprendre essentiellement comme la capacité de votre estomac. Chacune de ces machines à sous peut être jouée avec un Source de nourriture être rassasié, mais vous ne pouvez pas manger deux fois la même nourriture.

Alors qui déjà une fois viande rôtie a consommé doit attendre que les effets se dissipent avant de pouvoir en ingérer davantage. Pour cela, vous pouvez profiter du fait qu’il existe de nombreuses sources de nourriture différentes à « Valheim ». Alors utilisez Baie, Champignons, chéri, chair, Queues de sirène et d’autres produits de remplissage d’estomac pour remplir les trois emplacements et donc le vôtre Endurance et régénération de la vie pour accélérer et augmenter les valeurs fondamentales correspondantes.

Jetez un œil à la nourriture dans votre inventaire pour découvrir les effets de la source de nourriture correspondante sur vous. Par exemple, une framboise en a un Valeur de vie de 10ce qui signifie qu’il vous donnera 10 HP sur la valeur de départ de 25. Il en va de même pour la valeur d’endurance, mais c’est 20 pour ce produit, donc votre endurance augmente progressivement jusqu’à 35 par tick. Le Pouvoir de guérison, dans ce cas 1 hp / tick, montre à son tour combien de force vitale la source de nourriture vous guérit.

Poids : C’est le poids d’une seule unité de cette source de nourriture.

La vie : Cette valeur indique la durée de vie supplémentaire dont vous disposez après la consommation. La valeur de base est toujours de 25, donc si vous mangez une framboise avec une valeur de vie de 10, vous obtenez une valeur de base temporaire de 35 ch.

endurance : Ceci montre combien d'endurance supplémentaire vous avez besoin pour courir, sauter, travailler et d'autres activités. Les effets s'appliquent immédiatement et peuvent donc être utilisés immédiatement.

Durée : Cette valeur indique combien de temps l'aliment consommé fait son travail. Notez cependant que leur puissance diminue progressivement, donc si vous obtenez à l'origine 10 HP grâce à une framboise, vous recevrez par la suite un peu moins de force vitale supplémentaire qu'à l'origine si l'effet est toujours actif et que vous avez été endommagé.

Pouvoir de guérison: Le pouvoir de guérison d'un aliment est dans l'unité Cocher qui s'affichait à peu près exactement 10 secondes Correspond à. Donc, si la nourriture a un pouvoir de guérison de 1 hp / tick, vous récupérerez 1 point de vie toutes les dix secondes.

Au début de votre aventure, vous pouvez remplir votre estomac de huit sources de nourriture différentes. Vous pouvez consommer des framboises, des myrtilles, des champignons rouges et jaunes et du miel comme ça et sans plus tarder. Cependant, le poisson, la viande et les queues de sirène doivent être préparés dans une station de cuisson. Construisez pour cela Feu de camp (5x pierre et 2x bois) et érige un Station de cuisson (2x bois).

Valheim: Les effets des sources alimentaires de base – Guide (Solution)

Quiconque est à la hauteur Marais de biome ou au-delà, il n’a probablement plus besoin de conseils, mais tout le monde peut se demander comment utiliser les divers aliments le plus efficacement possible. Au début, il existe trois types d’aliments qui peuvent être consommés crus: Baies, champignons et miel. Viande, dont vous Sanglier et cerf recevoir, et le Queues de sirènes cependant, doit être cuit en premier.

Il ne vous reste plus qu’à pouvoir estimer quel effet vous sera le plus utile pour l’activité à venir. Si vous avez besoin de beaucoup de persévérance, vous devez bien sûr vous assurer que les valeurs ressortent ici. Cependant, si vous avez des combats difficiles devant vous, par exemple contre l’un des boss de «Valheim», vous devez plutôt vous assurer que la nourriture consommée est celle qui est disponible Augmenter la santé et une forte Effet de guérison pour avoir.

Viande rôtie : Durée de 1200 secondes, 2 pv / tick (240 pv de pouvoir de guérison total)

: Durée de 1200 secondes, 2 pv / tick (240 pv de pouvoir de guérison total) Queue de sirène grillée : Durée de 1000 secondes, 2 pv / tick (puissance de guérison totale de 200 pv)

: Durée de 1000 secondes, 2 pv / tick (puissance de guérison totale de 200 pv) Framboise / myrtille : Durée de 600 secondes, 1 PV / tick (60 PV de pouvoir de guérison total)

: Durée de 600 secondes, 1 PV / tick (60 PV de pouvoir de guérison total) Champignons : Durée de 600 secondes, 1 pv / tick (60 pv de pouvoir de guérison total)

: Durée de 600 secondes, 1 pv / tick (60 pv de pouvoir de guérison total) chéri: Durée de 300 secondes, 5 pv / tick (puissance de guérison totale de 150 pv)

Donc, si vous voulez tirer le meilleur parti de votre nourriture, vous devez vous assurer de consommer trois aliments qui se complètent bien. Si vous voulez chasser un adversaire qui est très susceptible de vous causer des dégâts importants, il est recommandé de combiner la nourriture de manière à non seulement en obtenir beaucoup plus. hp disponibles, mais ont également un fort pouvoir de guérison. L’effet du miel peut ne pas durer longtemps, mais si vous le combinez avec de la viande et de la queue de sirène, vous avez beaucoup de chevaux pendant une courte période, qui se régénèrent très rapidement.

Notez que ces conseils de notre guide de «Valheim» ne sont vraiment utiles que dans les deux premiers domaines, car plus tard il est indispensable de cuisiner les différents types d’aliments, mais pour cela vous en avez un marmite avait besoin. À partir de ce moment, c’est beaucoup plus intelligent parce que c’est plus efficace, entier tribunaux pour évoquer. Voici comment les framboises et les myrtilles sont fabriquées Confiture, Les abats et la viande deviennent trop Hot-dog et le miel peut pour ça Production d’hydromel être utilisé.