Hannu Mikkola, l’un des «Finlandais volants» est mort

Peu de noms sont aussi liés au Rallye du France que celui de Hannu Mikkola, l’un des célèbres «Finlandais volants». Après tout, le pilote scandinave décédé aujourd’hui à l’âge de 78 ans a remporté la course nationale à trois reprises, dont deux de suite.

La première victoire au France est survenue en 1979 aux commandes d’une Ford Escort RS1800. Les deuxième et troisième victoires ont été remportées en 1983 et 1984 au milieu de «l’âge d’or» du défunt groupe B, le pilote finlandais s’imposant à deux reprises sur la compétition aux commandes d’une Audi Quattro.

Au Championnat du monde des pilotes en 1983, le pilote finlandais a enregistré un total de 18 victoires en Championnat du monde des rallyes, dont la dernière en 1987 en Safari Rally. Avec sept victoires dans «son» rallye en Finlande, le Rallye des 1000 Lagos, le pilote finlandais a totalisé 123 participations aux courses du Championnat du Monde des Rallyes.

1979 – Ford Escort RS 1800 – Hannu Mikkola

Une longue carrière

Au total, la carrière de Hannu Mikkola a duré 31 ans. Les premiers pas dans les rallyes, en 1963, ont été franchis aux commandes d’une Volvo PV544, mais ce serait dans les années 1970, plus précisément en 1972, qu’elle commencerait à se manifester.

Tout cela parce que cette année-là, il fut le premier pilote européen à remporter l’exigeant Rally Safari (qui à l’époque ne marquait pas pour le Championnat du Monde des Rallyes) aux commandes d’une Ford Escort RS1600.

Depuis, sa carrière l’a conduit à piloter des machines comme la Fiat 124 Abarth Rallye, la Peugeot 504 et même une Mercedes-Benz 450 SLC. Cependant, c’est aux commandes de l’Escort RS et de l’Audi Quattro qu’elle rencontre le plus de succès. Après la fin du groupe B et après une saison à la barre de l’Audi 200 Quattro dans le groupe A, Hannu Mikkola a finalement rejoint Mazda.

Là, il a conduit la 323 GTX et la traction intégrale jusqu’à une réforme partielle en 1991. Nous disons partielle car en 1993, il a commencé à courir de façon sporadique, atteignant la septième place de son «1000 Lagos Rally» avec une Toyota Celica Turbo 4WD.

À la famille, aux amis et à tous les fans de Hannu Mikkola, 45secondes.fr tient à transmettre ses condoléances, en rappelant à l’un des plus grands noms du monde des rallyes et à un homme qui occupe toujours une place dans le Top 10 des pilotes les plus titrés du monde. de la catégorie.