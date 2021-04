« World of Demons » réapparaît avec une sortie surprise

URMET Bouton de sortie lumineux encastré BAE/OF URMET

Bouton de sortie lumineux encastré URMET Le bouton de sortie permet d’ouvrir la serrure électrique. Par un simple appui, il ouvre la porte et facilite ainsi la sortie des visiteurs. Il est idéal pour les locaux professionnels et compatible avec les kits Mini Note + et Note 2. Bouton de sortie lumineux