Utiliser la manette PS3 sur PS4 – est-ce possible ?

La manette PS3 n’est plus la dernière manette de Sony, mais elle reste une bonne manette de jeu. Si vous êtes propriétaire d’une PS4, vous vous êtes probablement déjà demandé si la manette PS3 fonctionnait également sur la PS4. Dans notre guide, nous allons au fond des choses.

Il y a plusieurs raisons d’utiliser une manette PS3 sur la PS4 : Peut-être que votre manette PS4 est cassée et que vous n’avez que des manettes PS3 à portée de main, ou que quelques amis viennent et qu’il manque encore une manette pour un match multijoueur. Vous pouvez découvrir dans le guide suivant si la manette PS3 peut vous aider dans de telles situations.

Le contrôleur PS3 sur PS4 ne fonctionne fondamentalement pas, mais …

D’abord la mauvaise nouvelle : la manette PS3 peut pas natif Connectez-vous à la PS4 – ni via un câble USB ni via Bluetooth. Vous ne pouvez donc pas simplement connecter rapidement une manette de jeu PS3.

Avec des convertisseurs de contrôleur spéciaux, tels que le CronusMax Plus, le contrôleur peut toujours être utilisé sur la PS4. Avec le convertisseur programmable, d’autres contrôleurs peuvent également être utilisés sur des consoles très différentes. Donc, si vous avez la folle idée d’utiliser une manette Xbox sur la PS4, alors vous pourriez envisager de vous procurer un tel convertisseur.

Le contrôleur PS3 sur PC fonctionne également, mais nécessite un pilote spécial

Si vous n’avez pas encore de contrôleur pour votre PC, le contrôleur PS3 peut également y être utilisé – mais encore une fois, non sans autre action. Avant que la manette de jeu de Sony ne fonctionne sur le PC, vous devez installer cette boîte à outils (à vos risques et périls) sur votre PC. Le contrôleur fonctionne à la fois avec un câble USB et Bluetooth, si vous disposez d’un dongle Bluetooth.

Résumé