Une sœur lesbienne dit que l’étiquette homophobe est “ malhonnête ”

Artebene Etiquettes calendrier de l'avent numérotées - 4 x 8 cm - 24 pcs

Ces étiquettes cartonnées et numérotées seront parfaites pour réaliser votre Calendrier de l'Avent original et fait maison ! Leur coloris Kraft, blanc et doré ainsi que leurs différents designs vous raviront c'est sûr! Vous pourrez par exemple, les accrocher sur des petits sacs que vous garnirez et placerez