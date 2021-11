Le grand patch Far Cry 6 prépare le jeu pour le contenu téléchargeable et corrige des bugs

Far Cry 6 vient de déployer son premier gros patch depuis son lancement, et il prépare le jeu pour un peu de DLC gratuit, apporte quelques mises à jour de gameplay et des changements de qualité de vie, puis corrige quelques bugs. Il pèse 18,391 Go sur PlayStation 5, et le blog Ubisoft indique que la mise à jour spécifique à la PS4 sera « entre 49 Go et 60 Go selon [your] région ». Le message indique également que le patch PS5 sera de 60 Go, donc il peut ne pas être très précis. Le nouveau contenu en question est une opération spéciale avec Danny Trejo, disponible à partir du 9 novembre 2021.

Notes de mise à jour 1.000.005 de Far Cry 6

Mises à jour du jeu

• De nouveaux défis quotidiens et hebdomadaires ont été ajoutés.

• (Disponible le 9 novembre) Nouvelle opération spéciale : Los Tres Santos.

• Ajustement du taux de réapparition des ennemis dans les zones suivantes : l’île de José et la piste d’atterrissage de Martínez (Philly).

• Améliorations générales des performances.

Changements de qualité de vie

• La séquence de titres peut maintenant être ignorée comme les autres cinématiques.

• L’icône du menu Co-Op affiche désormais un « ! » lorsque Co-Op devient disponible pour les joueurs.

• Correction de plusieurs sous-titres pour mieux refléter l’intention, par exemple, les ressources sont désormais universellement appelées matériaux de résolution.

• Ajout d’un didacticiel Moneda après avoir terminé la première insurrection.

• L’arrière-plan de Workbench a été mis à jour pour le rendre moins distrayant.

• Mode daltonien mis à jour pour résoudre plusieurs problèmes pour les joueurs atteints de deutéranopie, par exemple, ne pas avoir de texte blanc sur fond jaune.

Corrections de bugs

Général

• Correction d’un problème qui pouvait provoquer une mort en boucle et une situation d’écran de chargement lorsqu’une sauvegarde automatique était effectuée pendant que le joueur était en train de mourir.

• Correction d’un problème qui faisait que le défi hebdomadaire « Road Rage » avait un nom identique au trophée du jeu. Le défi hebdomadaire s’appelle désormais « Road Fatality ».

• Correction d’un problème qui pouvait provoquer la chute d’un joueur à travers le monde jusqu’au redémarrage du jeu dans de rares circonstances après l’écrasement d’un avion au sol lors d’une session en coopération.

• Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’équipement permanent du gadget Tourelle automatique lors du chargement d’un fichier de sauvegarde.

• Correction d’un problème qui pouvait empêcher le Wingsuit de devenir disponible si le joueur construisait l’installation Hideout Network niveau 1 avant d’appliquer les correctifs du jour du lancement.

Mode photo

• Correction d’un problème qui pouvait entraîner une vibration continue des contrôleurs connectés dans certaines circonstances lors de l’ouverture du mode photo.

• Correction d’un problème qui pouvait bloquer les joueurs en mode photo lorsqu’ils ne parvenaient pas à trouver un partenaire coopératif pendant le matchmaking.

Missions

• Correction d’un problème qui pouvait provoquer un écran de chargement en boucle pendant la mission « Conducteur de siège arrière ».

• Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’arrêt de la progression de la mission si toutes les forces terrestres étaient tuées sans être détectées pendant la mission « Briser les chaînes ».

• Correction d’un problème où les missions « Triada Blessings » et « Boom or Bust » ne se terminaient pas correctement en les complétant en coopération.

• Correction d’un problème qui pouvait entraîner la disparition de Miguel et l’arrêt de la progression de la mission dans certaines circonstances pendant la mission « Deuxième fils ».

• Correction d’un problème qui pouvait faire apparaître les éléments de l’interface utilisateur des commandes à l’écran après la cinématique pendant la mission « Harpon ».

• Correction d’un problème qui pouvait faire tomber Paulo, Talia et Bicho à travers la scène (mais continuer à jouer, le spectacle doit continuer !) lors de leur tournage avec Discos Locos pendant la mission « Guerrilla Radio ».

• Correction d’un problème qui pouvait faire disparaître l’objectif de la quête lors d’un voyage rapide après avoir regardé la cinématique pendant la mission « Bullet Points ».

• Correction d’un problème qui pouvait empêcher Miguelina de répondre pendant la mission « Sincèrement Lorenzo : Obsession ».

• Correction d’un problème qui pouvait rendre le Workbench insensible pendant la mission « Juan of a kind ».

• Correction d’un problème où la destruction de tous les avions dans la zone avant de commencer la mission « Fly Ball » pouvait entraîner l’arrêt de la progression de la mission.

• Correction d’un problème qui pouvait bloquer Raiza pendant la mission « Du or Die ».

Coopérative

• Correction d’un problème qui pouvait faire que « Jouer ensemble » restait grisé si rejoindre une session avait déjà échoué.

• Amélioration de la réactivité du jeu après des sessions Co-Op prolongées.

• Correction d’un problème qui pouvait bloquer le jeu pendant 60 secondes lors de la sortie d’une session de coopération post-campagne.

• Correction d’un problème qui pouvait empêcher l’interface utilisateur de répondre en essayant d’accepter une invitation en coopération d’un joueur qui avait précédemment hébergé une session en coopération sur Stadia.

• Correction d’un problème qui pouvait faire en sorte que les joueurs sur Stadia recevaient une erreur Trapper-D1534951 lorsqu’ils tentaient de rejoindre une session Co-Op.

• Correction d’un problème qui pouvait empêcher les joueurs sur Xbox Series X/S et Xbox One de rejoindre une session Co-Op alors qu’ils jouaient déjà dans une session Co-Op.