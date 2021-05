Remedy commencera la production de son nouveau jeu AAA

Après avoir surpris les joueurs du monde entier avec « Alan Wake » et « Control », tous deux se déroulant dans le même univers narratif, le studio de développement Remedy a annoncé que son prochain projet, décrit comme une « multiplateforme AAA », est déjà en «Mode de production complet».

En plus de ce nouvel AAA, Remedy est en train de développer deux projets supplémentaires, qui font partie d’une nouvelle collaboration que le studio avait précédemment annoncée aux côtés d’Epic Games, l’une des sociétés de développement les plus importantes de l’industrie du jeu vidéo moderne.

Un quatrième projet a également été mentionné, qui porte le nom de code «Vanguard». «Le projet de jeu AAA de Remedy avec Epic Games passera bientôt en mode de production complète, et le second, un jeu à plus petite échelle, se poursuivra en pleine production», a déclaré Tero Virtala, PDG du studio Remedy (via PC Gamer).

«Avec Vanguard, notre projet de jeu coopératif gratuit, nous avons défini de nombreux éléments clés du jeu. Le développement progresse rapidement, les tests de jeux internes se poursuivent et nous entamons la prochaine phase de tests de jeux externes », a déclaré Virtala.

Le rapport garantit également que Remedy a actuellement augmenté les rangs des travailleurs dans l’étude avec 281 employés supplémentaires, qui seraient formés pour jouer sur plus d’un projet en même temps pour la première fois: « Ils recherchent également de nouvelles façons d’attirer et recruter des talents », souligne-t-il.

Des rapports récents ont indiqué que Remedy pourrait travailler sur la suite tant attendue de «Alan Wake», après que le journaliste Jeff Grubb ait souligné dans une émission Twitch que des sources proches de lui avaient entendu dire qu’Epic Games serait chargé de publier ce nouvel opus ., bien que cette information n’ait pas été officiellement confirmée.