L’Inde a remporté la série ODI 2-1

Team India a battu l’Angleterre par 7 points dans le troisième ODI et a offert un cadeau de Holi aux fans. Avec cela, l’équipe indienne a remporté la série 3-ODI jouée 2–1 à Pune. En février, l’équipe anglaise, qui s’est rendue en Inde, a été vaincue dans les trois formats en 52 jours. A été battu 3-1 dans la série 4 Test jouée à partir du 5 février puis 3-2 dans la série 5 T20.

Le dernier et décisif match de la série 3 ODI entre l’Inde et l’Angleterre s’est disputé à Pune. Frappant d’abord après avoir perdu le tirage au sort, l’Inde a donné un objectif de 330 points. En réponse, l’équipe anglaise a pu marquer 300 points après avoir perdu 8 guichets.

L’Inde était à bout de 329 points dans les 48,2 premiers dépassements. Rishabh Pant a marqué les 78 points les plus élevés sur 62 balles pour l’Inde. En dehors de cela, Dhawan a marqué 67 points à partir de 56 balles et Hardik a marqué 64 points à partir de 44 balles. C’était la troisième carrière de Rishabh Pant, la 32e de Dhawan et la 7e de Hardik. En fin de compte, Shardul Thakur a marqué 30 points sur 21 balles.

De l’Inde, Shardul Thakur a pris un maximum de 4 guichets. En dehors de cela, Bhuvneshwar Kumar a obtenu 3 guichets et T. Natarajan 1 guichet.

L’Inde a pris un total de 11 six dans les manches, dans lesquelles Pant et Hardik ont ​​frappé 4-4 six. Shardul a frappé 3 six.

Pour l’Angleterre, Mark Wood a pris 3 guichets, Adil Rashid a pris 2 guichets, et Sam Karan, Reece Top

Ben Stokes, Moeen Ali, Liam Livingstone ont obtenu 1-1 guichets.

Les deux équipes:

• Inde: Virat Kohli (capitaine), Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, Rishabh Pant (gardien de guichet), Lokesh Rahul, Hardik Pandya, Krunal Pandya, Bhuvaneshwar Kumar, Shardul Thakur, T Natarajan et le célèbre Krishna.

• Angleterre: Jose Butler (capitaine / gardien de guichet), Jason Roy, Johnny Bairstow, Ben Stokes, David Malan, Liam Livingstone, Moeen Ali, Sam Karan, Mark Wood, Adil Rashid et Reece Topley

