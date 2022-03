Max Thieriot de l’équipe SEAL décroche le rôle principal dans le pilote du drame CBS Cal Fire

Max Thieriot a un autre projet en cours. L’acteur, scénariste et réalisateur devrait jouer le rôle principal dans le pilote du drame de CBS, Cal Feu. Selon Deadline, Thieriot a également co-écrit la série et sera le producteur exécutif. Au départ, Thieriot ne devait jouer qu’un rôle hors caméra dans le projet, mais l’acteur a décroché le rôle principal.

Basé sur la propre vie de Thieriot en tant que garçon grandissant dans le nord de la Californie, Cal Feu est une histoire sur le monde du forçat Bode Donovan (Thieriot). Donovan fait partie d’un programme qui associe des prisonniers à des pompiers de haut niveau, dans l’espoir d’ajouter une force supplémentaire pour éteindre les incendies extrêmes qui menacent cette partie du pays chaque année. Voyant une opportunité de travailler près de sa ville natale, Donovan saute sur l’occasion de rejoindre l’équipe qui risque sa vie. Le personnage est en outre décrit comme ayant l’âme d’un artiste, la feuille de rap d’un criminel et l’audace de croire en une seconde chance avec Cal Fire.

Le pilote a été écrit par Thieriot, Tony Phelan et Joan Rater. Phelan et Rater ont également écrit le téléplay et rejoindront Thieriot en tant que producteurs exécutifs aux côtés d’un groupe de la légendaire télévision Jerry Bruckheimer comprenant Kristie Anne Reed, Jonathan Littman et l’homonyme de la société, Jerry Bruckheimer. CBS Studios supervisera en tant que producteurs.

Actuellement aux côtés d’un casting de stars comprenant David Boreanaz, Neil Brown Jr., AJ Buckley, Toni Trucks et Jessica Paré, Thieriot apparaît sur Équipe SEAL comme Clay Spenser. De plus, Paramount Plus a également renouvelé SEAL Team pour la sixième saison. Saison 5 de Équipe SEAL a laissé les téléspectateurs avec un cliffhanger alors que Clay Spenser de Thieriot faisait partie des frères Bravo qui ont été pris en embuscade au Mali, et on a vu pour la dernière fois des RPG pleuvoir sur eux avant que la saison ne devienne noire. De plus, Thieriot est le seul acteur principal à ne pas avoir de contrat pour la saison 6, ce qui pourrait être le dernier de Clay Spenser.

Avant son rôle de Clay Spenser, Thieriot était également connu pour son interprétation de Dylan Massett, le grand frère de Norman Bates (Freddie Highmore) dans la série A&E. Motel Batesbasé sur le film classique d’Alfred Hitchcock, Psycho. Tout au long de la série, Thieriot a également réalisé un épisode de la série et a réalisé deux épisodes de SEAL Team.

Bien qu’il ne soit pas confirmé si l’histoire de Bode Donovan et du reste des pompiers sera reprise pour une série, le scénario du projet passion de Thieriot nous donne certainement un peu d’espoir.





