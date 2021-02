Les 7 meilleures alternatives à Instagram pour Android

Fatigué d’Instagram? Celles-ci peuvent être d’autres bonnes options intéressantes pour regarder des photos à partir de votre appareil mobile.

Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus populaires dans le monde. Avec une population qui dépasse 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois, sa portée et son importance ne font aucun doute aujourd’hui.

Or, qu’il soit si populaire ne veut pas dire que c’est le seul, loin de là. exister Différentes alternatives pour ceux qui souhaitent essayer un Plateforme de type Instagram qui se concentre également sur le contenu photographique.

Par conséquent, nous vous apportons une compilation des 7 meilleures alternatives à Instagram pour votre Android que pouvez-vous télécharger complètement gratuit cette 2021. Voulez-vous savoir ce qu’ils sont? Rejoignez-nous!

La meilleure alternative à Instagram pour Android 2021

VSCO

Tumblr

EyeEm

Flickr

Pinterest

500px

Vero

VSCO

La première appli alternative à instagram de notre liste est VSCO, qui, au-delà d’être une application pour retouche photo Grâce à un grand nombre de filtres, il fonctionne également comme un réseau social.

Contrairement au application appartenant à Facebook, qui s’adresse à tous les publics de manière massive, VSCO est spécialement conçu pour photographes professionnels ou amateurs.

Vous pouvez suivre d’autres utilisateurs et voir leurs photos, ainsi que partager les vôtres pour afficher un flux rempli de vos portraits, que vous pouvez également modifier directement depuis l’application elle-même.

Tumblr

C’est l’une des plates-formes les plus anciennes, avant même qu’elle ne vienne Instagram être ce que nous savons aujourd’hui. Tumblr fonctionne comme un genre de blog spécial pour télécharger du contenu audiovisuel de tout type et de le partager avec d’autres utilisateurs.

De plus, vous pouvez ajouter des informations ou des textes à vos publications, ainsi que créez votre propre flux pour ajouter du texte, photo, citation, liens, chats, audio ou vidéo. Sans aucun doute, c’est l’une des alternatives à Instagram en 2021 qui vaut la peine d’être essayée, car elle est toujours valable à notre époque.

EyeEm

Avec une communauté de plus de 25 millions de photographes de plus 150 pays, EyeEm est une plateforme très similaire à VSCO, conçu pour les professionnels ou amateurs de photographie, servant de fenêtre sur le monde pour montrer leur travail.

Mieux encore, en plus de servir de référentiel pour vos images, dispose d’un éditeur intégré très complet et puissant qui vous donne accès à tous les éléments nécessaires pour améliorer vos images.

C’est sans aucun doute une excellente application alternative à instagram pour ceux qui se consacrent à photographie artistique. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier que EyeEm vous permet de gagner de l’argent avec vos photographies, car cela vous permet de les vendre sous licence et pour les personnes qui aiment votre travail et veulent les acheter de les utiliser dans des conditions différentes.

Flickr

Parler de Flickr c’est-à-dire que c’est un Plateforme de type Instagram lorsqu’il s’agit de télécharger des photos et de créer votre propre portfolio ou catalogue. Semblable à EyeEm, il se concentre sur les professionnels qui souhaitent partager leur travail à des fins commerciales si quelqu’un les télécharge pour avoir Licence Creative Commons.

Une autre caractéristique intéressante de Flickr c’est que ça permet créer des albums thématiques pour mieux vous connecter avec votre public lors de l’exploration de votre contenu. Sans aucun doute, une excellente option pour ceux qui recherchent un Instagram alternatif pour afficher vos photos, puisque vous ne trouverez pas d’histoires, de filtres, de musique et autres.

Pinterest

Peut-être l’une des applications qui fonctionne comme alternative à Instagram le plus populaire et aimé par des millions d’utilisateurs à travers le monde. Pinterest est idéal pour ceux qui veulent voir des photos ou trouver de l’inspiration sur divers sujets, de la cuisine à la décoration, la mode et plus encore.

Vous pouvez suivre d’autres utilisateurs, suivre leurs collections ou suivre des sujets spécifiques qui vous intéressent de recevoir du contenu associé chaque fois qu’il y a des nouvelles d’autres utilisateurs.

Il est important que vous teniez compte du fait que, bien que la façon d’interagir est très similaire à InstagramIl n’a pas d’éditeur de photos ni de téléchargement d’histoires comme vous avez l’habitude de le faire dans l’autre application.

500px

Il s’agit du application mobile propre du portail photographique sous le même nom. C’est l’un des grandes communautés de photographes et populaire dans le monde et sans aucun doute, l’un des meilleurs endroits pour trouver des images très haute qualité.

500px ça te permet connaître le travail que font les autres photographes et affichez des détails spécifiques liés à la photographie, tels que le modèle d’appareil photo que vous utilisez ou les objectifs que vous utilisez.

Sans aucun doute, il vise à amateurs de photographie et qu’ils s’intéressent à partager des expériences, des conseils, des anecdotes et bien sûr, des photographies.

Vero

La dernière sélection de notre liste est Vero, ongle réseau social né en 2018 avec une philosophie d’être « Un vrai réseau social » et cela s’avère être une plateforme similaire à Instagram

Parmi les caractéristiques les plus remarquables, nous trouvons qu’il se vante de ne pas avoir d’algorithme ou de data mining ou de publicités comme le fait Instagram, en plus de nous permettre de choisir qui pourrait lire les publications.

Ici tu peux partager avec d’autres utilisateurs différentes recommandations sur ce que vous voyez ou entendez, votre emplacement ou vos photos. De plus, vous pouvez télécharger des liens, livres, lieux, émissions de télévision, des films, de la musique et bien plus encore, quelque chose que vous ne pouvez pas sur Instagram.

Cependant, le seul inconvénient de cette plate-forme est le petit nombre d’utilisateurs dont elle dispose actuellement et que, dans de nombreux cas, ce sont des personnes qui ils ont essayé le réseau social mais ils ont finalement commencé à l’abandonner.

Ceci a été notre sélection de applications et plates-formes que vous pouvez utiliser comme alternatives à Instagram en 2021 et qu’ils vous garantissent une très bonne expérience où vous pourrez partager vos photos de manière informelle en tant que professionnel.

