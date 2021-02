Célébrez l’atterrissage du rover Mars Perseverance de la NASA en repérant la planète rouge près de la lune ce soir

Mars brillera comme un joyau orange à côté de la lune dans le ciel nocturne ce soir, quelques heures seulement après que la NASA ait tenté d’atterrir son dernier rover sur la planète rouge.

Mars n’est pas encore prêt à quitter les projecteurs, même après avoir accueilli trois nouvelles missions ce mois-ci. Cet après-midi, la NASA terminera le long voyage de son Mission de persévérance au cratère Jezero de Mars pour étudier le passé antique de la planète. Vous pouvez regarder l’atterrissage sur Mars en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA, à partir de 14 h 15 HNE (19 h 15 GMT). L’atterrissage est prévu à 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT).

La semaine dernière, les Émirats arabes unis ont livré leur Mission d’espoir en orbite autour de la planète de couleur rouille pour étudier son atmosphère; un jour plus tard, la Chine Mission Tianwen-1 a également atteint l’orbite de Mars. Et ce soir, Mars fera une apparition vedette près de la demi-lune dans ce qu’on appelle une conjonction.

Pour attraper la lune et Mars en duo dans le ciel du soir, regardez vers le sud pour trouver la lune dans sa phase de demi-lune. La lune croît, donc sa face proche deviendra de plus en plus éclairée jusqu’à ce qu’elle atteigne pleine lune vers le 26 février selon la NASA .

La lune et Mars seront suffisamment proches l’un de l’autre dans le ciel pour qu’ils ne semblent être qu’à quelques largeurs de doigts l’un de l’autre, soit 3,7 degrés au sud céleste.

Si vous êtes dans le vif du sujet, Mars et la lune seront à leur approche apparente la plus proche dans le ciel nocturne lorsqu’ils sont à une ascension droite de 03h17m20s, selon In-the-sky.org . La déclinaison de la lune sera de + 15 ° 57 ‘, et celle de Mars sera de + 19 ° 39’.

La conjonction se produira dans la constellation du Bélier.

Faites particulièrement attention à la taille apparente de la lune: si le satellite naturel de la Terre semble plus petit que d’habitude, vos yeux ne vous jouent pas de tours. La lune se déplace sur une orbite elliptique autour de notre planète, pas sur une orbite circulaire parfaite.

Cette distance changeante entre les deux objets signifie que la taille apparente de la lune dans le ciel varie également. Ce soir, la lune atteint l’apogée, le point de son orbite le plus éloigné de la Terre. C’est le contraire de cet effet qui provoque ce qu’on appelle populairement une super lune.

