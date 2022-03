Méga panne chez Apple : iCloud, App Store & Cie touchés

Plusieurs services Apple étaient inutilisables pendant une longue période hier. Y compris iCloud, Apple Music, Apple TV+ et l’App Store. Apple n’a pas encore commenté les causes de l’incident.

Hier à 17h30, heure française, il y a eu une panne majeure de services dans l’écosystème Apple dans le monde entier. Entre autres, l’App Store, iCloud, Siri, iMessage, iTunes, Maps, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness +, Apple TV +, Où est ?, FaceTime et d’autres applications ont été touchés, rapporte ZDNet. Mais des sites Web tels que le forum des développeurs Apple, la gestion des comptes et même les vidéos et les téléchargements ont été interrompus pendant un certain temps.

Apple corrige une panne du système en cinq heures

Les premiers rapports d’applications Apple non utilisables sont apparus hier à 17h30. Près de dix minutes plus tard, de nombreux voyants de l’état du système d’Apple sont passés du vert au rouge. Vers 20h30, les techniciens ont pu remettre en marche environ les deux tiers des services concernés par la panne. Vers 22h00, tous les services Apple étaient à nouveau disponibles et utilisables.

Quel était le problème?

Les défaillances majeures du système sont en fait une rareté chez Apple. Fondamentalement, l’infrastructure technique d’Apple est considérée comme assez stable et sécurisée. Alors, comment la panne de service majeure s’est-elle produite ?

Apple lui-même est jusqu’à présent resté silencieux sur l’incident. Le magazine technologique t3n soupçonne un problème DNS derrière la panne. On ne sait pas si Apple publiera une déclaration sur l’incident d’hier à une date ultérieure.