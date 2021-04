Une marque chinoise a découvert la formule secrète pour vendre des téléphones portables: ne les remplissez pas de publicité

Peut-être que vendre des mobiles sans publicité ni bloatware n’est pas une si mauvaise idée.

Fabriqué en Chine ne fait plus peur. Alors qu’il y a des années, acheter un téléphone chinois était trop pari, aujourd’hui, les marques chinoises ont certains des meilleurs appareils chinois sur le marché.

Cependant, il existe des marques chinoises et des « marques chinoises ». Alors que Xiaomi ou realme sont des entreprises éprouvées, de nombreuses autres ont été laissées pour compte en raison d’erreurs. La vérité est qu’à l’époque il était assez courant de trouver des terminaux chinois bon marché pleins de publicité, quelque chose que les utilisateurs n’ont honnêtement pas beaucoup aimé.

Maintenant, une entreprise asiatique bien connue a appris que, s’ils lancent des appareils sur le marché sans aucun type de publicité ou de publicité à l’intérieur, tout de même, tout de même, ils parviennent à vendre plus.

Des années plus tard, Meizu obtient la solution pour vendre plus de smartphones

Peut-être que les plus jeunes ne le savent pas, mais Meizu était – jusqu’à l’irruption d’entreprises comme Xiaomi – l’une des marques chinoises les plus populaires au monde. Cependant, contrairement à d’autres firmes, celle-ci n’a jamais osé vendre en dehors de ses frontières et a donc fini par être oubliée.

Malgré tout, Meizu s’est toujours caractérisé par la vente de super terminaux haut de gamme qui ne manquent de rien. À tel point que selon ce que nous lisons dans Gizmochina, la firme basée en Chine a reconnu que jusqu’à 45% des nouveaux utilisateurs qui ont acheté le nouveau Meizu 18 sont d’anciens utilisateurs d’Apple.

Les 5 mobiles chinois les plus attendus de 2021

Mais quelle est la clé du succès du Meizu 18? L’entreprise commercialise ses derniers appareils sous la bannière «Three Zero Mobile Phones». C’est-à-dire, sans publicité, sans applications tierces préinstallées et sans notification. Cette publicité était malheureusement assez courante dans les entreprises chinoises et même les plus connues comme Xiaomi.

Il est curieux qu’après si longtemps, certaines entreprises se rendent compte qu’en lançant des appareils légers, sans publicité et sans applications préinstallées inutiles, obtenir un plus grand nombre de ventes.

Mais le fait que le Meizu 18 soit livré sans aucune publicité n’a pas été la seule raison de sa bonne acceptation par les utilisateurs. En plus de cela, ce smartphone dispose d’un écran 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM et une batterie de 4000 mAh. Un haut de gamme puissant qui est sans aucun doute l’un des meilleurs de cet ali,

Rubriques connexes: Téléphones, Téléphones chinois

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂