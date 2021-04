Tout sur The Beatles: Get Back, le documentaire sur le dernier album du groupe

Les Beatles ils se sont officiellement séparés exactement 51 ans après l’annonce de Paul Mccartney du 10 avril 1970. Cependant, l’héritage du groupe de rock emblématique est plus actuel que jamais et il reste encore beaucoup à découvrir sur son histoire. C’est pourquoi le réalisateur Peter Jackson prépare la première de The Beatles: Get Back, un documentaire qui présentera le dernier album du groupe. Quand et où est-il présenté en première?

Le film sera basé sur des archives originales prises en 1968 par le cinéaste Michael Lindsay-Hogg. En utilisant des techniques de production modernes, le projet reconstruira le travail du groupe lors de la composition de l’album. Qu’il en soit ainsi qui s’est terminé par le concert historique sur le toit le 30 janvier 1969.

Jackson en vedette 60 heures de vidéo et 150 heures d’audio du contenu original pour créer le nouveau documentaire. De plus, il comprendra le spectacle complet de 42 minutes à l’Apple Corps à Londres. L’initiative a le soutien des deux McCartney et Ringo Starr comme les veuves de John Lennon et George Harrison.







« Je suis très heureux que Peter ait fouillé nos archives pour faire un film qui montre la vérité sur l’enregistrement des Beatles ensemble »Paul a déclaré dans un communiqué de presse à propos du film. Pour sa part, Ringo a ajouté: « Il y avait des heures et des heures où nous riions et jouions de la musique. Il y avait beaucoup de joie et je pense que Peter va le montrer. ».

«Le film montre la chaleur, la camaraderie et le génie créatif qui ont défini l’héritage du quatuor emblématique. C’est l’histoire de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr alors qu’ils planifient leur premier spectacle en direct depuis plus de deux ans. et retracer l’écriture et la répétition de 14 nouvelles chansons « , est le synopsis officiel sur la page Beatles.

Quand et où The Beatles: Get Back sort-il?

The Beatles: Get Back est parvenu à un accord avec Compagnie Walt Disney pour diffuser le documentaire sur Disney +. La date confirmée est 27 août 2021 et ce sera aussi à travers certains cinémas. En décembre, il a été publié la seule bande-annonce à ce jour, qui montre un aperçu de cinq minutes du matériel non publié qu’il contient et qui a déjà plus de cinq millions de vues sur YouTube.