À quelle heure le chapitre 5 de Luis Miguel est-il créé, la série

Silex Pompe à eau thermique 52 cm3 - 2 temps euro 5- 15 m³/heure -

Pompe À Eau Thermique 52 Cm3 – 2 Temps Moteur Euro 5 – 15 M3/heure La Pompe À Eau Thermique 2 Temps Silex Est Idéale Pour De Multiples Utilisations, Tant Pour L'arrosage Du Jardin Que Le Pompage Des Piscines Ou Mares. Informations Du Produit : - Idéale Pour L'arrosage Ou Les Travaux Dans Les Jardins Privatifs- Arrosage Des Espaces Verts Ou Parterres- Parfaite Pour Pomper Les Points D'eau (piscines, Mares, Puits, Fontaines, Etc.)- Préfiltre Inclus- Entretien Et Nettoyage Facile- Encombrement Limité- Appareil Compact- Cadre Métallique Pour Faciliter Et Assurer La Stabilité- Marque Française- Garantie : 2 Ans En Savoir Plus Sur La Pompe À Eau 2 Temps Silex Vous Êtes Victime D'une Inondation Dans La Cave, Vous Devez Vider Votre Piscine Ou Vous Avez Besoin De Vider L'eau De Votre Puits Pour Le Vidanger ? Attention, Une Simple Pompe À Eau Peut Rapidement S'endommager À Cause Des Particules Et De La Boue Potentiellement Contenues Dans Votre Eau. Pour Mener À Bien Votre Mission, Vous Devrez Vous Équiper D'une Pompe Spécifique. Chez Silex, Nous Avons Conçu Une Pompe De Surface À Eaux Chargées, Spécialement Conçue Pour Évacuer Vos Eaux Propres Et Chargées. Elle Est Capable D'aspirer L'eau Jusqu'à 8 M De Profondeur. Puissante, Elle Dispose D'un Moteur À 2 Temps Fonctionnant Au Mélange Sans Plomb. Il Vous Faudra Moins De 4 Heures Pour Vider Une Piscine De 48m3. Si Vous Disposez De Récupérateurs D'eau De Pluie, Vous Pouvez Aussi Brancher La Pompe Dessus Afin D'arroser Votre Jardin Avec Une Pression Suffisante. Notre Pompe Est Équipée D'un Cadre Métallique Pour Assurer Sa Stabilité Durant Toute La Durée De Fonctionnement. Informations Techniques : - Dimensions En Cm : 37 X 29 X 37- Poids À Vide (hors Carburant) : 8,6 Kg- Type De Moteur : 2 Temps Refroidi Par Air- Cylindrée : 52 Cm3- Puissance Maximum : 3 Cv - Débit Maximum : 15cbm/h (250 Litres Par Minutes)- Hauteur D'aspiration Maximum : 8 M- Longueur De Refoulement Maximum : 30-35 M- Diamètre De Connexion (sortie) : 38,1 Mm- Type D'eau : Eaux Chargées Et/ou Claires- Moteur À 2 Temps Essence D'une Puissance De 2 Cv (puissance Maximale Du Moteur 3 Cv)- Volume Du Réservoir D'essence : 1,2 Litre- Type De Carburant : Mélange Sp95 Ou Sp98 + 2,5 % D'huile Moteur À 2 Temps- Homologation : Ce, Tüv, Gs Contenu Du Colis : - 1 X Pompe À Eau Thermique 52 Cm3- 1 X Bidon Pour Mélange- 1 X Clé À Bougie - 1 X Tournevis- 1 X...