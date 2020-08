Une femme trans poursuit la prison où elle a été surnommée et privée d’hormones

Karla Bello a été dépouillée de tout ce qui affirmait son sexe, y compris son soutien-gorge, ses extensions de cheveux et son traitement hormonal vital. (Envato)

Une femme trans poursuit une prison en Floride où elle a été détenue dans un établissement pour hommes, a été condamnée à mort et a refusé son traitement hormonal pendant 11 jours pour des contraventions non payées.

Selon WUSF, Karla Bello, 37 ans, a été incarcérée dans la prison du comté de Pinellas en novembre de l’année dernière pendant 11 jours après avoir manqué une date d’audience pour traiter des contraventions non payées.

Bello, une travailleuse de la santé à domicile, éprouvait des difficultés financières à l’époque et n’a pas été en mesure de payer les billets ou la caution de 513 € fixée pour sa libération.

Bien qu’elle ait dit au personnel de la prison qu’elle était une femme, elle a été placée dans un logement pour hommes et a été nommée à plusieurs reprises et mal sexiste.

Elle a déclaré: «Ils m’ont dépouillé de mon identité. Même si le monde entier me connaît sous le nom de Karla, m’appelle «mademoiselle», ils voulaient me qualifier d’homme, et ils m’appelaient «monsieur», et c’était très douloureux de devoir endurer cela.

La prison a également dépouillé la femme trans de tout ce qui affirmait son sexe, y compris son soutien-gorge, ses extensions de cheveux et son traitement hormonal vital.

Le personnel de la prison lui a dit qu’elle n’était pas autorisée à prendre ses médicaments car, en tant que personne trans ayant des difficultés à accéder aux soins de santé, elle n’avait pas d’ordonnance.

L’arrêt soudain de son traitement hormonal a provoqué chez Bello des douleurs thoraciques, d’autres problèmes physiques et une détresse émotionnelle extrême. Les archives montreraient que le personnel de la prison a enquêté sur ses symptômes physiques, mais n’a trouvé aucun problème médical.

«Cela m’a atterri dans le service psychiatrique», a déclaré Bello. «Comme si j’avais commencé à être déprimé, je devenais suicidaire.

«J’avais décidé, je ne peux pas vivre avec ça, je vais mourir ici.

Finalement, un groupe de défense des droits des trans a entendu parler de la situation de Bello, a payé sa caution et a demandé l’aide de l’avocat Rook Elizabeth Ringer du Lento Law Group, qui représentera désormais la femme trans dans son procès contre le comté de Pinellas, le shérif Bob Gualtieri et 15 officiers et prison. Personnel.

Ringer a déclaré: «Le traitement de Mme Bello par le comté de Pinellas est non seulement choquant et, comme nous le pensons, illégal, mais il montre les préjugés persistants auxquels les transgenres sont confrontés en Floride et aux États-Unis.

«Aucun responsable du comté n’oserait placer une personne non transgenre dans une unité de logement en prison qui serait en conflit avec son identité de genre.

«Et pourtant, c’est exactement ce que les officiers du shérif du comté de Pinellas et les responsables de la prison ont fait avec Mme Bello pour apparemment pour aucune autre raison que le fait qu’elle est une personne transgenre.

En plus de demander des dommages-intérêts dans le cadre de la poursuite fédérale, Bello demande également que le comté de Pinellas mette en œuvre de nouvelles politiques pour protéger les détenus trans à l’avenir.

Elle a déclaré: «Je veux la justice, pour moi, mais en même temps, cela doit être un gros problème, car une autre femme transgenre pourrait ne pas être aussi chanceuse quand cela lui arrive.»