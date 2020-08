Obtenir le WiFi dans ma chambre était une véritable odyssée, alors j’ai essayé d’installer un PLC: c’est mon expérience

Ma maison n’est pas que ce soit une grande affaire avec trois étages, jardin, piscine, garage et deux Ferrari à la porte, mais mon réseau WiFi s’en souciait peu. Quand ils ont installé la fibre, ils l’ont fait dans le salon, et c’était plus ou moins logique. C’était, et c’est toujours, l’espace commun, où se trouve la Smart TV, la console et où nous sommes habituellement quand il y a un visiteur ou, tout simplement, au repos. Tout va bien, jusqu’à ce que je réalise que ma chambre / bureau, où je travaille, est à l’autre bout de la maison.

Je travaille à distance toute l’année, toujours, donc je dépend de la connexion Internet fonctionnant parfaitement, étant stable et ne me posant pas de problèmes. J’utilise également l’ordinateur pour jouer à des jeux et quiconque joue en ligne saura à quel point il est agréable de jouer avec beaucoup de ping ou qu’au milieu d’une partie, la connexion décide de quitter et vous êtes renvoyé dans le hall. Finalement, il était urgent, et pas mal, que la connexion à la maison atteigne parfaitement la pièce, et là mon aventure a commencé.

Test des tests …

22 mètres de câble Ethernet, pourquoi pas?

J’utilise un ordinateur de bureau sans WiFi, c’est-à-dire que j’utilise le port Ethernet de ma carte mère pour connecter le PC à Internet. La première chose qui m’est venue à l’esprit a été d’utiliser une antenne WiFi USB et un répéteur WiFi dans le couloir, dans une zone plus ou moins centrale. Un désastre. Entre lequel le répéteur WiFi était répéter un signal déjà faible (beaucoup de murs, j’imagine) et que l’antenne USB ne pouvait donner plus qu’à la pauvre chose, l’expérience a été désastreuse. Pour bien fonctionner, d’accord, tant que je n’ai pas eu d’appel vidéo ou de visioconférence. Rien, ensuite.

Aux grands maux, aux grands remèdes, cela est souvent dit. Mon prochain arrêt était une quincaillerie, où j’ai acheté ni plus ni moins de 22 mètres de câble Ethernet. Littéralement, vous pouvez voir la photo ci-dessus. L’idée était simple: je ne peux pas apporter le WiFi dans la pièce et le répéteur ne fonctionne pas comme prévu, alors je vais faire passer 22 mètres de câble dans toute la maison, au moins pendant que je travaille. Ce sera un obstacle, mais c’est mieux que de ne pas pouvoir travailler.

Lancer un câble de 22 mètres de long autour du salon, c’est comme abattre des mouches: cela fonctionne, mais ce n’est pas le plus pratique

Pendant un certain temps, et je veux dire quelques mois, je travaillais avec un câble Ethernet blanc de 22 mètres posé partout dans la maison. Une extrémité dans le salon, connectée au routeur, et l’autre dans mon ordinateur. Évidemment, J’avais un surplus de câble partout, mais en tant qu’homme averti, cela vaut deux, enfin, 22 mètres de câble. C’était trop rudimentaire et vous voyez, c’est moche d’avoir un câble posé au sol toute la journée. Il n’était pas non plus possible de le mettre à travers le mur ou de le sortir par la fenêtre, mais je ne pouvais penser à aucune solution. Mais ensuite, il m’est apparu:et si je teste un plc?

Internet via le câblage électrique

Cet appareil me permet de me connecter à Internet de n’importe où.

Les automates ne sont pas des appareils particulièrement chers (comme tout, cela dépend des performances) et l’idée m’a semblé bonne. Au lieu d’un câble de 22 mètres à travers le sol de la maison, vous pourriez avoir deux appareils et créer un “tunnel Internet” utilisation du câblage électrique domestique. Eh bien, pas trop mal. C’est une solution assez simple.

Je ne vais pas entrer dans le fonctionnement de la technologie PLC et quels modèles sont les plus recommandés, puisque nous en avons longuement parlé dans Engadget. Restez simplement avec l’idée qu’ils peuvent être avec ou sans WiFi, avec ou sans prise frontale, et qu’il faut regarder, en gros, deux éléments: le numéro fourni avec le modèle et qu’il dispose d’une interface Gigabit.

Tous les automates sont généralement XX 500, XX 1200, XX 2000 … Ce numéro fait référence au vitesse maximale théorique ils peuvent supporter. Disons que si vous avez une vitesse de 600 Mbps et un PLC 200, vous aspirez à atteindre une vitesse maximale théorique de 200 Mbps. De plus, gardez à l’esprit qu’il y a toujours des pertes (à plus grande distance, plus de pertes), mais en règle générale, l’idéal est de rechercher un appareil avec un nombre élevé. L’interface Gigabit, quant à elle, devrait idéalement être Gigabit 10/100/1000 pour profiter de vitesses plus élevées.

La disposition de l’automate n’est pas un problème lorsque vous l’avez cachée dans le coin le plus caché de la maison.

Ensuite il y a autres aspects à considérercomme la disposition, le nombre de ports Ethernet disponibles, etc. Le design n’a pas d’importance pour moi, car dans l’ensemble, les deux appareils sont cachés. Je n’ai pas besoin de beaucoup de ports non plus, donc pas de problème à cet égard. J’ai acheté un KIT TP-Link TL-PA8010P, qui m’a coûté 79,90 euros, mais je vous recommande de jeter un œil à ce comparatif et guide d’achat d’automates pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Une fois les automates reçus, j’en ai connecté un sur le côté du routeur dans le salon et un autre de l’autre côté de la maison, sous mon bureau. Je savais qu’avec les automates programmables, il y avait une certaine perte, mais dans mon cas, c’était exagéré. Sur 600 Mbps symétriques que j’ai contracté, J’ai entre 25 et 30 ans, avec un ping très élevé et une très mauvaise stabilité. Le motif? La prise sous mon bureau est une connexion au réseau principal qui a été établie lorsque nous avons rénové la maison. Splice = problèmes.

Le PLC dépend du câblage électrique et s’il est trop vieux ou si vous le branchez dans une épissure, les performances peuvent être pires

Solution? Déplacez l’automate sur une autre prise plus éloignée. Problème? Le câble Ethernet inclus mesure un ou deux mètres de long et le bureau est un peu plus éloigné. Comment le réparer? Vous vous souvenez sûrement du câble de 22 mètres que j’ai acheté à la quincaillerie. Eh bien maintenant, ce câble est enroulé derrière une armoire et c’est celui qui relie l’ordinateur à l’automate. La vitesse est maintenant de 300 Mbps, ce qui est autre chose. Échec et mat, McGyver.

Et comment ça va?

Très bien. J’ai acheté l’automate le 25 août 2019 et cette semaine j’en ai fait un an. L’expérience a été plutôt bonne, d’autant plus que j’ai désactivé le mode économie d’énergie qui provoquait de temps en temps la coupure du réseau. La connexion arrive sans problème, Je peux jouer à n’importe quel jeu compétitif avec un ping plus que décent (dans ‘Valorant’, par exemple, je me déplace entre 30 et 50 ms) et je peux regarder des films, télécharger du contenu en 4K et télécharger tout ce que je veux sans aucun obstacle .

Aussi, quelque chose que j’aime c’est que l’automate n’est pas immobile. En été, nous déménageons dans une maison à la campagne, où nous avons également Internet et d’où j’écris ces lignes, et le PLC est venu avec moi. Le routeur est loin et mon PC n’a pas de WiFi, donc j’ai les automates connectés et ainsi je peux obtenir une connexion. Curieusement, ici j’ai 30 Mbps qui m’atteignent par radiofréquence, tous très archaïques, voyez-vous, et avec le PLC j’obtiens 30 Mbps. J’ai d’autres problèmes de connexion, mais ce n’est pas une question de PLC, mais du réseau lui-même, mais nous en reparlerons plus tard.

Mon expérience, comme vous pouvez le voir, a été très positive. Les automates sont également très faciles à configurer, à tel point qu’il s’agit généralement de les brancher et d’attendre quelques secondes, donc ma recommandation personnelle si vous avez des problèmes de connexion à la maison est que leur donner une chance. Mon idée maintenant est d’acheter un kit avec trois automates pour amener une connexion filaire dans la chambre de mon frère, qui mérite aussi de jouer à ‘Counter’ sans ping, car ils sont plus âgés, peut-être que j’envisagerai de mettre en place un réseau maillé pour améliorer le WiFi, mais petit à petit. un peu.