George Clinton Biopic en préparation, Eddie Murphy en pourparlers avec Star

Le parrain du funk sera la prochaine icône de la musique à recevoir le traitement biopic. Deadline rapporte qu’Eddie Murphy est en pourparlers pour jouer dans un nouveau biopic sur le pionnier de la musique funk et le Rock and Roll Hall of Famer George Clinton. Murphy produira également le long métrage aux côtés de John Davis et Catherine Davis via Davis Entertainment.

Il s’agirait d’un projet passionné pour Murphy, qui attend d’obtenir les droits sur la musique et l’histoire de la vie de Clinton avant de créer des écrivains et d’acheter le film. Si le projet avance comme prévu, le biopic racontera l’histoire de la vie de Clinton, mendiant avec ses « humbles débuts en Caroline du Nord dans les années 1940, jusqu’à la formation de son groupe révolutionnaire George Clinton et le Parlement Funkadelic, et finalement devenir une influence musicale sur des artistes de la génération hip-hop, dont Tupac Shakur, Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, Outkast et Wu-Tang Clan, parmi tant d’autres.

FILM VIDÉO DU JOUR

Innovateur de la musique funk, George Clinton est connu pour son collectif Parliament Funkadelic. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1997 aux côtés de 16 autres membres du collectif, l’ensemble du groupe recevant des Grammy Lifetime Achievement Awards en 2019. Clinton peut également être reconnu pour son travail d’acteur, qui comprend une apparition en tant que lui-même dans le Film Nickelodeon Bon hamburgeret, plus récemment, la voix du roi Quincy dans Tournée mondiale des trolls.

Eddie Murphy aura plein de projets à venir pour le tenir occupé





Paramount Pictures

Murphy et Davis ont une expérience biographique partagée, ayant déjà collaboré sur le film à succès Netflix Dolémite est mon nom. Ce film, qui a été largement salué pour la performance de Murphy dans le rôle, mettait en vedette l’acteur dans le rôle de la légende du film Blaxploitation Rudy Ray Moore. L’année dernière, Murphy a également joué plusieurs rôles dans la suite de la comédie Venir 2 Amérique, qui est sorti directement en streaming sur Prime Video. L’acteur vétéran devrait également reprendre son rôle d’Axel Foley dans Flic de Beverly Hills 4qui commencera à tourner pour Netflix cet été.

Pendant ce temps, Murphy élargira encore sa relation en co-vedette avec Jonah Hill dans la prochaine comédie de Kenya Barris. Le film est décrit comme un « examen incisif de l’amour moderne et de la dynamique familiale et de la façon dont les cultures conflictuelles, les attentes sociétales et les différences générationnelles façonnent et affectent les relations. Murphy et Hill se retrouveront de part et d’autre de certaines de ces divisions. »

En septembre, il a été rapporté que Murphy avait signé un accord de trois projets avec Amazon Studios suite au succès de Venir 2 Amérique sur Prime Vidéo. Le pacte verra Murphy jouer dans trois films et développer des projets de films originaux avec le potentiel de jouer.

« Eddie est une légende à la fois devant et derrière la caméra », a déclaré Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios, dans un communiqué à l’époque. « Avec un génie comique et dramatique indéniable, il livre constamment des histoires et des personnages divertissants et originaux au public du monde entier. Nous ne pourrions être plus ravis d’aider à perpétuer la tradition et d’accueillir officiellement Eddie dans la famille Amazon. »

Le biopic sans titre de George Clinton n’a pas de date de sortie prévue pour le moment car le projet en est encore à ses débuts de production.









Eddie Murphy ne fera pas le Flic de Beverly Hills 4 tant que le scénario ne sera pas correct

Lire la suite





A propos de l’auteur