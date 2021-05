Une étoile lointaine noie son partenaire dans le gaz, formant une magnifique «  nébuleuse du collier  »

Deux étoiles, liées ensemble dans un mariage orbital, se déchirent lentement. Et, comme beaucoup de querelles relationnelles, ce crachat stellaire se termine par des bijoux.

Rencontrez la nébuleuse du collier (connue moins sexuellement sous le nom de PN G054.203.4). Cette nébuleuse planétaire est située à environ 15000 années-lumière de Terre , à l’intérieur de la constellation de la Sagitta dans le ciel nordique. Pour des télescopes comme Hubble de la NASA, la nébuleuse ressemble à un ovale d’émeraude, cerclé d’amas scintillants de gaz en forme de bijou. Une paire d’étoiles binaires forme une tache brillante au centre.

Ce grain ressemble à une seule étoile, mais ce n’est pas un célibataire; il y a environ 10000 ans, l’étoile est devenue si grande que sa couche de gaz la plus externe a en fait englouti une petite étoile compagne, selon une déclaration de la NASA . Cette petite étoile compagnon est toujours en orbite à l’intérieur de la gaine gazeuse de son plus grand partenaire, connue sous le nom d’enveloppe commune. Ah, la romance!

Comme vous pouvez l’imaginer, avoir une étoile en orbite à l’intérieur de vous n’est pas bon pour l’intestin. Alors que la petite étoile tourne autour de son plus grand partenaire, le gaz entourant le duo commence à tourner de plus en plus vite, selon la NASA. À un moment donné, le gaz entourant ce couple stellaire a commencé à tourbillonner si vite que d’énormes pans de celui-ci ont commencé à se répandre dans l’espace.

Ce gaz emballé s’est échappé sous une forme ovale, jaillissant vers l’extérieur sur des billions de kilomètres dans toutes les directions – créant ainsi la forme du collier que nous pouvons voir si clairement dans l’image Hubble ci-dessus. Quant aux bijoux scintillants qui longent l’extérieur de la bague? Ce ne sont que des zones où le gaz stellaire s’est regroupé en grappes particulièrement denses, selon la NASA.

Pour l’instant, les deux étoiles au centre de la nébuleuse continueront leur danse de salon folle l’une autour de l’autre, complétant une orbite complète en un peu plus qu’un jour de la Terre, selon la NASA. Mais leur fin est incertaine. De nombreux couples binaires mettent fin à leurs relations avec d’immenses supernova explosions. Même les bijoux les plus brillants finissent par faiblir.

