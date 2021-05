Ratchet & Clank: Rift Apart atteint le statut Gold – informations sur le préchargement et la taille du téléchargement

Le blockbuster PS5 tant attendu Ratchet & Clank: Rift Apart a la Statut or atteint et est donc officiellement achevé. Maintenant ça tient Sortie le 11 juin rien de plus sur le chemin. Les développeurs partagent également des informations Pré-charge et Télécharger la taille.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Statut Or atteint

« Ratchet & Clank: Rift Apart » est terminé; les développeurs de Jeux insomniaques célébrer le Statut or de la venue Exclusivités PS5. En conséquence, les fans peuvent s’attendre au 11 juin 2021. Le jeu apparaîtra dans les magasins ce jour-là. Il n’y a plus lieu de craindre un changement.

La description officielle de la nouvelle aventure Ratchet & Clank:

«Sautez à travers les dimensions avec Ratchet et Clank alors qu’ils affrontent un dirigeant maléfique d’une autre réalité. Passez d’un monde plein d’action à l’autre à un rythme insensé et vivez un exercicedes graphismes époustouflants et un arsenal ridicule lorsque les aventuriers intergalactiques conquièrent la console PS5 ™. «

La date de pré-chargement est disponible

Si vous souhaitez sécuriser numériquement «Ratchet & Clank: Rift Apart» sur le PlayStation Store, vous pouvez précommander le jeu. La bonne nouvelle: À partir du 4 juin pouvez-vous utiliser le Précharge fais. Cela signifie qu’à partir de cette date, vous pouvez déjà télécharger l’intégralité du jeu afin de pouvoir commencer à jouer immédiatement à la sortie du 11 juin sans plus de téléchargements plus importants. Seul un correctif du premier jour pourrait encore apparaître, mais il n’y a aucune information à ce sujet à ce jour.

Ratchet & Clank vivez une nouvelle aventure PS5 dans différentes dimensions. © VOUS / Insomniac Games

Taille de téléchargement connue

« Rachten & Clank: Rift Apart » ne fera pas exploser la mémoire de votre PS5. Avec un Taille du téléchargement de 42,18 Go le jeu de plateforme d’action est de taille assez modérée par rapport aux autres titres PlayStation.

Important: Un éventuel correctif du jour un dans la taille de téléchargement spécifiée n’est pas encore inclus.