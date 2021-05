Nous pouvons voir plus de Negan après la fin de «  The Walking Dead  »

L’acteur qui joue Negan au ‘Les morts qui marchent’, Jeffrey Dean Morgan, a révélé que nous pourrions voir plus de son personnage une fois la série de zombies acclamée parvenue à sa fin.

Le personnage de Morgan et sa batte de baseball à pointes emblématique, Lucille, ont été d’une importance vitale dans «TWD» dès sa première apparition à la fin de la saison 6, qui a conduit à la mort brutale de Glenn Oui Abraham.







Vous pourriez aussi être intéressé par: La dernière saison de « The Walking Dead » mettra en vedette « de nombreux zombies »

Maintenant, dans une nouvelle interview, on a demandé à Morgan si nous pouvions voir plus de son personnage après la fin de la série, « Ce sera la fin de Negan que nous l’avons rencontré sur ‘The Walking Dead’ mais nous pourrions voir le personnage quelque part autre « .

Dans la finale de la saison 10, les fans ont pu voir l’épisode bonus, « Voici Negan », où nous avons découvert l’histoire tant attendue des origines de Negan, ainsi que sa défunte épouse Lucille.







Vous pourriez aussi être intéressé par: La dernière saison de « The Walking Dead » explorera de nouveaux genres

L’épisode s’est concentré sur le combat de Lucille contre le cancer et les problèmes que Negan a dû affronter pour la maintenir en vie dans un monde post-apocalyptique. En fin de compte, elle se suicide, entraînant Negan sur un chemin plus sombre et plus violent.

Pour le moment, la saison 11 de « The Walking Dead » devrait sortir le 22 août 2021.