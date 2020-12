Volkswagen Arteon Shooting Brake R Line 2.0 TDI. Mieux que Passat? (vidéo)

En plus d’une refonte générale de la gamme et d’une amélioration technologique, la rénovation que Volkswagen a subie l’Arteon a apporté comme une grande nouveauté une nouvelle variante de carrosserie, le sans précédent Frein de tir Volkswagen Arteon.

Malgré le maintien d’un look sportif et dynamique, qui font d’Arteon Shooting Brake, de l’avis de Guilherme Costa, l’une des Volkswagen les plus réussies esthétiquement, cette version sans précédent ne néglige pas les tâches familiales.

Pour cette raison, il est livré avec un compartiment à bagages d’une capacité de 565 litres et, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, avec plus que suffisamment d’espace pour quatre adultes ou deux adultes et deux enfants avec leurs « chaises » respectives.

Équipée du même 2.0 TDI 150 ch couplé à une boîte automatique DSG à sept rapports utilisée par Arteon, la berline que nous avons testée, non seulement elle ne déçoit pas en termes de performances, mais elle impressionne également dans le domaine de la consommation, comme le rappelle Guilherme plusieurs fois tout au long de la vidéo.

Dynamiquement compétent (avec une direction communicative et un bon contrôle des mouvements du corps) et confortable, le Volkswagen Arteon Shooting Brake est-il supérieur à Passat, dans un format plus conventionnel / traditionnel?

Nous vous laissons la vidéo pour que vous puissiez le découvrir: