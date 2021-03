Real Steel 2: Date de sortie, distribution, intrigue et dernières nouvelles !!!

Le film de 2011 Real Steel, dirigé par le futur réalisateur-producteur de Stranger Things, Shawn Levy, était un étrange mélange de genre de science-fiction, de thriller sportif et de jeu familial qui n’aurait probablement pas dû fonctionner aussi bien qu’il l’a fait. Selon un épisode de la série originale Twilight Zone intitulée «Steel», et adapté par l’auteur et scénariste légendaire Richard Matheson à partir de sa propre histoire courte, le film raconte l’histoire de Charlie (Hugh Jackman), un ex-boxeur naviguant dans un proche- futur par lequel les matchs de boxe entre humains réels sont rendus illégaux. Au lieu de cela, des robots imposants spécialement conçus pour le jeu se retrouvent dans le ring, et Charlie est un gestionnaire malchanceux d’un de ces systèmes surnommé Ambush, qu’il perd sur un pari à l’ouverture du film.

Pour aggraver les choses pour le pauvre gars, il est au milieu d’une bagarre pour la garde de son fils Max (Dakota Goyo, dont le titre du personnage est un hommage intelligent au titre du robot boxeur parce que l’ancien épisode de Twilight Zone). L’ex-petite amie de Charlie, la mère du garçon, a récemment expiré, et Charlie – pas seulement un grand père de famille – conclut un accord avec la riche tante et l’oncle de Max pour leur donner la garde totale en échange de 100000 €. Tout d’abord, cependant, Charlie devrait garder Max pendant 3 mois pendant que le couple part en vacances prévues. En fin de compte, le garçon semble être un grand fan de robot boxe, et les deux commencent à se lier sur Atom, une machine d’entraînement avec une caractéristique «ombre» distinctive utilisée par Max dans une casse. Sa capacité à imiter les mouvements des compétitions en fait un candidat improbable – et quel type de film sportif serait-ce alors qu’Atom n’a pas obtenu de cliché dans le champion du monde invaincu, Zeus?

Le réalisateur et la star de Real Steel attendent le bon scénario

Selon Levy, la réponse est d’une simplicité rafraîchissante: la gestion de la qualité. Lors d’une séance de questions-réponses en 2016 lors d’une projection IMAX de Real Steel organisée par Collider, le réalisateur a révélé que lui, Jackman, également parmi les producteurs exécutifs du film (un gars nommé Steven Spielberg) avait commencé à donner des idées pour une suite avant même le premier film. publié. Après que Real Steel soit devenu un succès au box-office, plusieurs scénaristes distincts ont pris des brèches dans le projet – mais aucun n’a pu faire en sorte que tous les éléments dont Levy, Spielberg et Jackman avaient besoin se réunissent. En particulier, le trio est déterminé à ne pas seulement faire le même film.

«La vérité simple, la vérité la plus concise que je puisse exprimer, c’est que […] il s’est avéré difficile de trouver une suite qui ne ressemble pas à une refonte de ce tout premier film », a expliqué Levy. « Oui, les gens voulaient voir Atom conquérir Zeus, j’aimerais regarder Atom conquérir Zeus, cependant, vous ne voulez pas raconter l’histoire du type d’aliénation entre Charlie et Max puisque c’est l’intrigue du premier film. »

Levy a poursuivi en disant que bien que chaque ébauche du script Real Steel 2 qui avait été commandée se soit approchée, aucune n’a pu bloquer l’atterrissage. «Nous l’avons essayé à plusieurs reprises avec plusieurs auteurs, et aucun brouillon ne m’a permis, Hugh et Steven, de dire oui dans la même minute», a déclaré le réalisateur. «C’était comme si ce n’était pas tout à fait suffisant pour garantir une nouvelle histoire et un film frais. […] J’ai eu une expérience bizarre de le regarder ce soir car, d’un côté, ça faisait du bien de revoir un vieil ami, mais cela a aussi étrangement cimenté ma conviction que je ne devrais tout simplement pas faire de suite à moins que je sois sûr que ce sera mieux.

Real Steel 2 pourrait répondre à une question brûlante du premier film

Il est difficile de nier qu’il s’agit d’un état d’esprit assez rafraîchissant. Cependant, Levy n’a pas pu résister à taquiner les fans avec ce qu’il pense évidemment être un élément clé de toute véritable suite de Steel: la question de savoir si Atom est, d’une manière ou d’une autre, sensible. Dans le monde du film, les robots de combat sont de purs automates, sans conscience de soi – mais Levy a révélé dans la première ébauche de ce script, ainsi que dans la première coupe du film, il a été indiqué qu’Atom pourrait être différent dans ce domaine. le respect.

«Tu connais cette scène où c’est avant le combat […] et Atom se voit-il dans le miroir? […] Je n’ai jamais partagé ça, mais quand le film est sorti pour la première fois, les gens se disaient: «J’ai vu Atom bouger! Atom a bougé! Il a déménagé, non? Il a la conscience? Et je suis en quelque sorte retombé dans cette réponse boursière: «Je ne comprends pas. C’est ce que vous voulez décider vous-même. Mais quand nous avons pris cette scène, il a été transféré. Il admet lui-même.

De plus, une scène qui a été scénarisée mais non prise a montré clairement qu’Atom avait un niveau de conscience de soi. «Il y a un moment où, jusqu’au cinquième round de la lutte finale, ils se disent: ‘Nous jetons l’éponge, c’est fini’, et Max et Charlie s’évaporent, et nous voyons Atom en toile de fond augmenter son doigt et donner comme un geste de plus. Dans le script, vous vous dites: «C’est génial! Ça doit être la chair de poule! Il affirme la nature sensible d’Atom. Cependant, dès que nous avons assemblé le film, c’était comme si […] c’est un conte de fées de trop pour ce film. »

Explorer cet angle pourrait certainement aboutir à un récit beaucoup plus riche, et tout à fait distinctif de son prédécesseur – mais avant qu’un écrivain décidé puisse le ramener à la maison, Real Steel 2 restera dans le domaine de la spéculation. Nous resterons à l’affût des actualités et nous vous tiendrons au courant.

