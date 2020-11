Disney + met à jour « Black Panther » avec une nouvelle introduction en l’honneur de Chadwick Boseman

Disney + a ajouté une nouvelle introduction pour « Black Panther » en l’honneur du 44e anniversaire de Chadwick Boseman.

En l’honneur du 44e anniversaire de feu Chadwick Boseman, Disney + a ajouté une nouvelle introduction Marvel dans Panthère noire qui présente la performance de l’acteur en tant que King T’Challa. «À tous les fans de #BlackPanther: regardez le film sur #DisneyPlus tard ce soir, pour un hommage spécial à quelqu’un qui était et sera toujours proche de nos cœurs», a écrit dimanche le dirigeant de Disney Bob Iger sur Twitter. La nouvelle intro montre l’art conceptuel de Panthère noire ainsi que des images du travail de Boseman dans Captain America: guerre civile, Avengers: guerre à l’infini, et Avengers: Fin de partie. «En temps de crise, les sages construisent des ponts tandis que les insensés construisent des barrières», lit-on dans une citation de T’Challa. Boseman est décédé plus tôt cette année après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon. « Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous en êtes venus à aimer », a partagé un communiqué dans ses médias sociaux lu à l’époque. « De Marshall à Da 5 sangs, August Wilson’s Fond noir de Ma Rainey et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. « «Continuez à veiller sur nous, roi. Joyeux anniversaire. Vous me manquez», a écrit Boseman. Panthère noire costar Michael B.Jordan, sur Instagram. Black Panther 2 devrait sortir en 2022. [Via]