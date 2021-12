Un vétéran s’exprime après que The Rock lui a offert son camion personnel

Diesel ONLY THE BRAVE TATTOO Eau de Toilette Vaporisateur

Rock, rebel, sûr de lui, l'homme qui porte Only The Brave Tattoo a choisi ce qu'il voulait être et, comme un engagement suprême, l'a marqué sur sa peau. Une sensualité, profonde et mystérieuse autour d'un accord tabac narguilé.Une fragance iconique de la collection Only the Brave de Diesel qui colle à la peau pour une sensualité fraîche et mystérieuse autour d'un accord "tabac - narguilé"Inscrire "qui l'on est et ce à quoi l'on croit", avoir le courage de porter ses convictions à même la peau. Plus qu'un parfum, un tatouage olfactif que l'on porte à vie !Notes : Granny Smith - Tabac narguilé - Bois ambrésDIESEL est plus qu'une marque, c'est un mode de vie différent, un mélange de raffinement, de provocation et d'humour.DIESEL crée des parfums originaux à multiples facettes, colorés, souvent non conventionnels, ayant une véritable personnalité.LOVERDOSE est le parfum féminin subversif et addictif par excellence, ONLY THE BRAVE évoque une masculinité affirmée pleine d'audace. Cet état d'esprit continue cette année avec une nouvelle vision du courage avec SPIRIT OF THE BRAVE, portée fièrement par son co-créateur Neymar Jr.Les Parfums Diesel pour Homme et pour Femme.