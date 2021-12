Dark Horse Comics se prépare pour une vente majeure à Hollywood, selon les rapports

Les bandes dessinées de Dark Horse pourraient bien être les prochaines dans la longue lignée des maisons de production cherchant à vendre leur propriété intellectuelle, en tout ou en partie, à de grandes maisons d’affaires. Dark Horse Entertainment, la branche télévision et cinéma de Dark Horse Comics, pourrait devenir une partie d’une grande bannière hollywoodienne ou d’une plate-forme OTT déchaînée comme Netflix, Disney + ou Hulu.

Dark Horse Comics est la maison qui a créé des franchises comme Hellboy, L’Académie des Parapluies, Masque, et beaucoup plus. Alors que DC et Marvel monopolisent généralement tous les projecteurs en ce qui concerne les grandes maisons de production de bandes dessinées, Dark Horse a produit de manière significative des classiques cultes au fil des ans. Compte tenu de sa renommée dans les histoires et les personnages décalés, il est logique que Dark Horse cherche à élargir ses avenues en vendant sa filiale de production, Dark Horse Entertainment.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Selon un rapport de Bloomberg qui se concentre sur les sociétés de production vendant leur propriété intellectuelle à de grandes entreprises, Dark Horse peut être considéré comme le prochain dans la liste des sociétés vendant leur propriété intellectuelle aux grandes maisons hollywoodiennes et au-delà.

Ajouter l’éditeur de bandes dessinées Dark Horse Comics à la liste… La société travaille avec un conseiller pour évaluer les options qui pourraient inclure une vente, selon des personnes proches du dossier. Aucun représentant de Dark Horse n’a pu être joint pour commenter.

Le rapport de Bloomberg mentionne également d’autres sociétés qui ont suivi le même chemin : Endeavor a vendu sa filiale de studio Endeavour Content (coproducteur d’émissions comme Hulu’s Personnes normales) à la société de médias sud-coréenne CJ ENM en novembre. Alvin et les Chipmunks le propriétaire Bagdasarian Productions a également annoncé qu’il vendrait les personnages emblématiques pour 300 millions de dollars en novembre dernier, avec ViacomCBS comme acheteur potentiel.

Les fans de Dark Horse doivent noter que vendre Dark Horse Entertainment à une grande bannière hollywoodienne ou à une plate-forme de streaming emblématique comme Hulu, Netflix ou Disney + donnerait également à l’acheteur des droits sur d’autres IP exclusives de Dark Horse, ce qui ouvrirait la porte à un large gamme de possibilités. Dark Horse Entertainment avait déjà passé un accord avec Netflix pour deux saisons de L’Académie des Parapluies, mettant en vedette Elliot Page, Aidan Gallagher, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman et plus encore. L’émission a été diffusée sur Netflix en 2019 et 2020, avec une troisième saison prévue pour l’année prochaine.





Si la vente de Dark Horse Entertainment à une bannière similaire se réalise, cela pourrait offrir aux fans des spectacles extraordinaires qui méritent d’être attendus, y compris peut-être un Hellboy ou un Bureau pour la recherche paranormale et la défense séries.





Spider-Man: No Way Home Fuite des détails de la scène post-crédit, devinez qui se présente? La dernière rumeur de Spider-Man: No Way Home prétend révéler une scène post-crédits passionnante qui élargit le multivers de Sony…

Lire la suite





A propos de l’auteur