The Punisher (1989) a commencé à dominer Netflix

Le cinéma de 1989 Le punisseur semble avoir pris d’assaut Netflix ces derniers temps. Ironiquement, c’est la même plateforme qui a donné à cet anti-héros emblématique de Marvel le traitement qu’il mérite, sous la forme de la série originale Netflix basée sur le personnage.

Avant la représentation précise de Netflix dans la bande dessinée de Joe Bernthal et la tentative de Thomas Jane en 2004 de donner vie au personnage sur grand écran, il y avait celui de Dolph Lundgren. Le punisseur, un film d’action qui avait très peu de points communs avec les origines de la bande dessinée de Frank Castle. En fait, le film n’incluait même pas le gilet emblématique du crâne que Punisher porte habituellement.

Le punisseur à partir de 1989 est apparu dans la liste des films les plus regardés de Netflix avec le n°21, remontant ainsi de 32 places depuis la veille (par FlixPatrol). Il est clair que les fans ont commencé à s’intéresser davantage au film qui a commencé le voyage de Frank Castle sur le grand écran et au-delà. Le film d’action de 1989 est l’un des premiers films inspirés ou tirés des bandes dessinées Marvel, bien qu’il n’implique pas Marvel en tant que producteur.

Ce n’est pas largement considéré comme un grand film, car il fait pâle figure par rapport à la version Thomas Jane du personnage du film de 2004 du même nom. Le punisseur de 1989 est essentiellement un film d’action des années 80, où le gentil affronte les méchants à travers un acte de violence sans fin. L’acteur et artiste martial suédois Dolph Lundgren a rendu autant de justice au rôle qu’il pouvait en effectuant lui-même la plupart des cascades du film.

Dans le film, Frank Castle est un ancien détective de police infiltré. Cinq ans avant les incidents du film, sa femme Maria a été tuée avec leur fils Daniel par une voiture piégée mafieuse qui était destinée à Frank, qui est également présumé mort par la mafia. Frank mène maintenant la guerre contre le crime organisé en tant que justicier le plus recherché et le plus mystérieux de la ville, connu uniquement sous le nom de « The Punisher ». L’antre de Punisher dans le film est également dramatique : le système d’égouts de New York, où vit ce Minotaure moderne armé d’armes à feu. Apparemment, il a assassiné 125 gangsters au cours de ces cinq années, laissant derrière lui sa carte de visite – des couteaux de lancer spéciaux gravés d’un crâne.

Frank Castle a également un acolyte dans la version de 1989, un artiste de scène devenu abandonné appelé Shake. Cet homme est le seul allié de Frank dans sa guerre contre le crime organisé et il parle généralement en rimant. Le punisseur peut s’avérer être une montre plutôt amusante pour les fans de films d’action des années 80, et il pourrait être intéressant de voir jusqu’où le personnage a progressé au fil des ans.

En attendant, Jon Bernthal a taquiné qu’il était prêt à revenir à la version de Frank Castle dans laquelle il a joué Le punisseur sur Netflix. Son inquiétude est que les studios Marvel, propriété de Disney, veuillent atténuer le personnage lors de son introduction dans l’univers cinématographique Marvel. Bernthal a déclaré qu’il n’était intéressé à refaire le Punisher que s’il pouvait « le faire correctement ».





