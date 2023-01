La vidéo de Kim Kardashian révélant son « âge du visage » amène les fans à se demander quand elle acceptera de vieillir

Le 22 janvier 2023, Kim Kardashian a posté une vidéo sur le compte commun TikTok (@kimandnorth) qu’elle a avec sa fille, North West, suite à une tendance récente sur la plateforme de médias sociaux où un filtre de caméra est censé pouvoir deviner votre l’âge du visage.

Dans le cadre de leur accord pour pouvoir rester sur la plate-forme malgré l’âge de North, les commentaires sous leur vidéo ont été désactivés, cependant, cela n’a pas empêché les gens de critiquer la fondatrice milliardaire de SKIMS, âgée de 42 ans, pour sa réaction lorsque le filtre a deviné que son âge était de 11 ans.

Les fans se demandent quand Kim Kardashian acceptera de vieillir.

Qu’il s’agisse d’allégations de chirurgie plastique ou de photoshopping répétées de ses photos sur les réseaux sociaux, Kardashian semble déterminée à établir une norme de beauté irréaliste pour les femmes de son âge.

Sa récente vidéo TikTok, bien qu’un clip léger, n’a fait qu’ajouter aux frustrations des fans quant à l’incapacité de la star à être transparente sur le vieillissement.

Lorsque le filtre a fini de faire son travail, le résultat déclare que le visage de Kardashian a 11 ans. Elle regarde le numéro sous le choc, éclate de rire et jette un coup d’œil vers son côté où North est probablement assis, supervisant tout.

Lorsque la vidéo a été repostée sur Reddit, les critiques de Kardashian avaient beaucoup (rien de gentil) à dire sur le message qu’elle envoyait potentiellement aux femmes, voire aux jeunes filles, partout.

Un commentateur a suggéré qu’elle essayait de s’intégrer à la foule ou au public de North sur TikTok tandis qu’un autre utilisateur a plaisanté en disant qu’elle essayait de la remplacer.

Beaucoup ont remarqué qu’elle cachait son cou au cas où une peau ridée aurait pu modifier l’estimation de l’âge, d’autres ont commenté que peut-être que la chirurgie plastique qu’elle a subie aurait également eu un effet sur elle.

Cependant, cela pourrait indiquer une question plus large et une insécurité qui semble affliger la vie des femmes célèbres d’âge moyen et souligne le rôle de Kardashian dans le monde des célébrités.

Kim Kardashian est-elle responsable de la « normalisation » du processus de vieillissement ?

Bien qu’il ne s’agisse que d’un TikTok aléatoire qui a probablement été conçu pour le plaisir avec un filtre qui n’a aucune incidence réelle sur la société, il puise dans une conversation controversée qui fait l’objet de débats depuis un certain temps maintenant.

Kardashian est incontestablement considérée comme une figure emblématique de la culture d’aujourd’hui – de nombreuses femmes se tournent probablement vers la mondaine pour ses normes de beauté ou de popularité.

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle est redevable aux attentes des autres pour qu’elle invite le processus de vieillissement et le normalise.

En tant que personne qui s’efforce toujours d’être à son meilleur, d’avoir l’air jeune et d’atteindre les normes de beauté, puisque la société accorde une grande importance à la jeunesse, Kardashian est dans le même bateau toxique que tout le monde.

Le vieillissement est un processus naturel et ne devrait pas être affecté par quelque chose d’aussi superficiel que la norme de beauté, ce qui amène les autres femmes à se sentir incertaines quant à leur propre rôle ou place dans la société.

Mais cela ne signifie pas non plus nécessairement que c’est à Kardashian elle-même de résoudre ce problème – cela peut être la faute d’une autre panne sociétale clé que personne n’est capable de résoudre.

À la fin de la journée, le TikTok de Kardashian n’était que cela – une vidéo qu’elle avait envie de partager en ligne.

De manière réaliste, ce n’est peut-être pas si profond, et y lire ne peut créer que des problèmes là où il n’en existait pas au départ, mais la conversation entourant le vieillissement est une vraie conversation quotidienne.

