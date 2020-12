Un universitaire emprisonné pour avoir promu l’homosexualité en Iran

L’anthropologue anglo-iranien Kameel Ahmady a été accusé de « promotion de l’homosexualité ». (YouTube / Kameel Ahmady)

L’anthropologue anglo-iranien Kameel Ahmady a été condamné à huit ans de prison pour «promotion de l’homosexualité» et travail «subversif» en Iran.

Ahmady a grandi en Iran, avant de voyager au Royaume-Uni en tant qu’étudiant, et en tant qu’anthropologue a étudié le mariage des enfants, la communauté LGBT + et les mutilations génitales féminines en Iran, y compris un livre intitulé Conte interdit, un rapport de recherche complet sur les personnes LGB en Iran.

L’anthropologue explique sur son site Internet que son but dans ses recherches est de «proposer des solutions à ces situations, en mettant l’accent sur des contextes culturels qui abordent des questions tabou et souvent obscurcies».

Il a été initialement détenu en août 2019, et en octobre de la même année, l’Iran a officiellement reconnu son arrestation, selon le Presse associée. Il a été libéré sous caution en novembre 2019.

Mais Ahmady a maintenant été condamné par le tribunal révolutionnaire iranien pour avoir coopéré avec les ambassades européennes pour la «promotion de l’homosexualité», ainsi que pour avoir visité Israël en tant que journaliste pour le BBC, communication avec des «médias étrangers et hostiles», infiltration dans le but de changer la loi en Iran et envoi de faux rapports sur les droits de l’homme à l’ONU.

Outre huit ans de prison, l’universitaire encourt également une amende de plus de 500 000 €.

Kameel Ahmady a partagé sur Facebook: «Contrairement à toute analyse juridique et à l’espoir d’un jugement équitable, j’ai été condamné à huit ans.

«Au cours de la dernière année, [I have experienced] 100 jours de détention et d’interrogatoire extrajudiciaire sans accès à un avocat, et cette condamnation a été prononcée par le juge Salavati après deux audiences non expertes dans un processus plein de vices juridiques.

Il a ajouté: « Maintenant, avec tout ce qui reste en ma force, je vais faire appel de ce verdict et espérer un procès équitable en appel. »

Voyager en Israël est illégal en Iran et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, et l’homosexualité est passible de mort.

En outre, en vertu de l’article 639 du Code pénal islamique, quiconque encourage ou incite des personnes à la corruption morale ou à la dépravation est condamné à un à dix ans de prison.

Plus tôt cette année, l’ancienne assistante aux affaires féminines et familiales en Iran a été accusée de «propagation de la corruption morale» sous la forme d’une caricature représentant des familles LGBT + aimantes.

Ses crimes comprenaient la «propagande contre le régime», «l’encouragement à la corruption et la prostitution» et «la fourniture d’informations et de documents classifiés pour perturber la sécurité nationale».