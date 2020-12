Pornhub A Supprimé 65% De Ses Vidéos

Le site des feux rouges Pornhub vient de subir une opération de nettoyage général qui a suppression de millions de vidéos de ses serveurs. Ce sont toutes les vidéos téléchargées au fil des ans par le utilisateurs non vérifiés de la plateforme, c’est-à-dire à la majorité absolue des abonnés du site. Les vidéos supprimées, quant à elles, constituaient également la majorité des contenus hébergés sur le portail: s’en débarrasser fait partie d’un nouveau parcours de Pornhub, qui entend désormais n’héberger que des clips dont il est possible de retracer l’origine.

Les allégations du New York Times

Les origines indirectes de l’histoire se trouvent dans un rapport du New York Times début décembre qui a braqué les projecteurs sur une accusation qui avait déjà vérifier suffisamment l’origine du contenu hébergé et pour héberger et profiter – bien qu’indirectement – également à partir de vidéos d’abus ou de mineurs. Au bas des témoignages dramatiques rapportés dans l’article, l’auteur Nicholas Kristof a proposé une série de solutions au problème qui, quelques jours plus tard, ont en fait été annoncées par le site: l’une était de bloquer les téléchargements de vidéos pour empêcher le téléchargement de clips illégaux utilisateurs à télécharger à nouveau sur le portail ou ailleurs; le second était d’empêcher de nouveaux téléchargements pour tous les utilisateurs non identifiés.

Les mesures prises

Les mesures prises changent complètement la nature de Pornhub, qui a pu devenir le plus grand nom du secteur du divertissement au feu rouge également en raison de la nature hautement collaborative du contenu hébergé sur ses pages. Autoriser tout le monde à télécharger et à télécharger des vidéos des serveurs a en fait cédé la place à une prolifération de contenu gratuit qui a attiré de nouveaux utilisateurs, y compris d’autres abonnés désireux de fournir du matériel original ou trouvés ailleurs pour gagner du programme d’affiliation publicitaire du portail. Au milieu du cercle vicieux – c’est la plainte déposée par le New York Times – un nombre non identifié mais non négligeable d’utilisateurs sont entrés sur le site désireux de télécharger des vidéos illégales sur le site, contenant entre autres des abus, du matériel obtenu illicitement et vengeance porn.

L’alarme lancée par la tête est suivie Décision de Visa et Mastercard de suspendre leur prise en charge au site, empêchant ainsi les utilisateurs d’acheter un accès Premium et du contenu original à l’aide de leurs cartes et laissant les opérateurs sans source fondamentale de revenus. Au cours du week-end, une nouvelle répression est venue avec la suppression des vidéos déjà en ligne mais publiées par des utilisateurs non vérifiés: selon les comptes rapportés par Motherboard, Pornhub aurait pu supprimer près de 9 millions de vidéos en quelques jours; dimanche, la facture était d’environ 13,5 millions, alors qu’aujourd’hui elle n’était que de 4,7 millions.