Machine Gun Kelly se rase la tête et révèle un tatouage sur la tête pour promouvoir la nouvelle musique

VISO Poteau TPU platine noir/jaune tête gorge VISO H.1000 Ø80 mm - TPX1008CNJ

Détails : Potelets flexibles pour les industries, protection des machines et des lieux sensibles au passage des chariots élévateurs. Potelets flexibles à mémoire de forme renforcée, coloris jaune et noir, fixation par scellement direct Cette nouvelle gamme de potelets se destine à une utilisation industrielle. D'une part grâce à son coloris jaune et noir et d'autre part grâce sa technologie à mémoire de forme renforcée pour résister aux chocs les plus violents des engins de manutention. Ces références se fixent au sol grâce à des fixations renforcées (non fournie).