Thom Yorke rend hommage au regretté rappeur MF Doom avec une couverture de « Gazillion Ear » | 45S

Thom Yorke, chanteur mythique de Radiohead, a rendu hommage au rappeur MF Doom, après son décès récent le 31 décembre 2020.

Dans un post sur les réseaux sociaux, Yorke a rendu hommage au regretté chanteur, indiquant qu’il est une perte malheureuse et que beaucoup l’ont inspiré à créer de la musique.

Je suis tellement triste d’apprendre la mort de MF Doom. Il a été une énorme inspiration pour beaucoup d’entre nous, cela a changé les choses… pour moi, la façon dont il a mis les mots était souvent choquante dans son génie, utilisant le courant de la conscience d’une manière que je n’avais jamais entendue auparavant.

On s’en souvient, alors que nous nous préparions tous pour les fêtes de fin d’année, la mort de MF Doom a été annoncée sur les réseaux, provoquant une grande agitation parmi les fans non seulement de rap, mais aussi de tous les genres musicaux liés.

Yorke, pour sa part, a remixé « Gazzillion Ear » en 2009, un morceau qui est devenu connu comme un morceau supplémentaire sur le dernier album solo du rappeur, « Born Like This ». De plus, Yorke et son coéquipier de Radiohead Jonny Greenwood sont apparus sur la chanson «Retarded Fren», un featuring de DOOM et Jneiro Jarel.

Il ne fait aucun doute que la musique forge des amitiés qui surmontent les barrières du destin.