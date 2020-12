Michel de Nôtre-Dame ou Nostradamus, un nom sous lequel il est populairement reconnu, est né un jour comme aujourd’hui mais il y a 517 ans en France. Avec le temps et la publication de « Les prophéties » en 1955, où il a écrit 942 quatrains poétiques censés prédire les événements futurs, il a gagné la qualification d’être le prophète le plus important de l’histoire, bien que pour certains ce soient des interprétations erronées de ses paroles.

2020 a été l’une des plus étranges et des plus terribles de l’histoire, et selon ses croyants, beaucoup est dû à Nostradamus, qui aurait prédit pour cette année diverses catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre, de fortes tempêtes et des incendies de forêt; une grande guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine; puces implantées chez l’homme et même le coronavirus.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’ils ont présenté ce que seraient les prévisions pour 2021, où apparemment une année similaire à 2020 nous attend en termes de catastrophes naturelles et de problèmes environnementaux. Le plus effrayant peut être: « Cette paix renaîtra des cendres de la destruction », où ses interprètes affirment qu’il peut s’agir d’un Troisième guerre mondiale. Le temps nous dira si ces mots prendront du poids dans le futur ou seront simplement prononcés sans importance.

+ Les prédictions les plus célèbres de Nostradamus: