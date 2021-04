Un «  requin Godzilla  » vieux de 300 millions d’années identifié comme une nouvelle espèce reçoit un nouveau nom

Un parent de requin âgé de 300 millions d’années, surnommé le requin Godzilla après sa découverte en 2013, a finalement reçu un nom propre après avoir été classé comme sa propre espèce.

Les paléontologues ont trouvé le squelette fossilisé inhabituellement complet et bien conservé de l’ancien requin sur un site privé des montagnes Manzano près d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Les caractéristiques remarquables du squelette comprennent 12 rangées de dents perforantes fixées dans des mâchoires robustes et puissantes et une paire d’épines d’aileron de 2,5 pieds de long (0,8 m) sur le dos.

Il a été surnommé le requin Godzilla en raison de sa taille – le squelette est le plus grand fossile du genre jamais découvert dans la région – et de la nature reptilienne des épines sur son dos, John-Paul Hodnett, qui a d’abord déterré le fossile et dirigé le nouvelle recherche, a déclaré 45Secondes.fr.

En rapport: 7 questions sans réponse sur les requins

« Je suis également un grand fan de la franchise de films Godzilla », a déclaré Hodnett, paléontologue à la Maryland-National Capital Parks and Planning Commission. « Alors, quand les caractéristiques de ce requin sont apparues, j’ai pensé que c’était le surnom parfait. »

Le requin a maintenant été officiellement nommé le requin dragon de Hoffman (Dracopristis hoffmanorum), d’après la famille qui possédait la terre où le squelette a été trouvé, et en hommage à son apparence monstrueuse et reptilienne.

« Il est très rare de trouver du matériel squelettique d’anciens requins, sans parler d’un squelette complet qui a également préservé le contour du corps et d’autres impressions de tissus mous », a déclaré Hodnett. « Cela et le fait d’être une nouvelle espèce était également incroyable et unique. »

Anciens parents

Le squelette fossilisé du requin Godzilla à côté du rendu d’un artiste de ce à quoi il aurait pu ressembler. (Crédit d’image: Musée d’histoire naturelle et des sciences du Nouveau-Mexique (NMMNHS))

Le requin dragon de Hoffman appartenait à un groupe d’anciens requins mystérieux connus sous le nom de Ctenacanthes qui ont divergé des requins et des raies modernes il y a environ 390 millions d’années au cours de la Période dévonienne . Le squelette superbement conservé a permis aux chercheurs d’en savoir plus sur ce groupe mal compris.

L’une des plus grandes différences entre les Ctenacanthes et les requins modernes est leur mâchoire. « Leur [Ctenacanths] les mâchoires sont plus grandes, plus fermement attachées au crâne, ce qui les rend moins flexibles », a déclaré Hodnett.

Ces mâchoires fixes peuvent signifier que les Ctenacanthes n’étaient pas des prédateurs au sommet comme le sont les requins modernes. Au lieu de cela, le nouveau fossile suggère qu’ils ont peut-être occupé une niche écologique différente.

« A partir de l’anatomie des nageoires pectorales et de la queue, nous proposons que Dracopristis était très probablement un prédateur qui se tenait près du fond de l’ancien estuaire de la lagune dans lequel il vivait « , a déclaré Hodnett. » Les dents sont également plus adaptées pour saisir et écraser des proies comme les crustacés et les petits vertébrés. «

Les grandes épines sur le dos des requins dragons de Hoffman ont peut-être été utilisées comme défense contre les plus grands requins, suggèrent les chercheurs. Les grandes dents de requin trouvées dans la zone prouvent que c’est le cas, selon un communiqué de presse du Musée d’histoire naturelle et des sciences du Nouveau-Mexique (NMMNHS) .

Les Ctenacanthes ont disparu au cours de l’événement d’extinction de masse à la fin de la Période du Permien Il y a 252 millions d’années, ce qui a mis fin à la Ère paléozoïque . Cependant, la cause exacte de la disparition des requins n’est toujours pas claire.

Les chercheurs recherchent maintenant plus de fossiles de Cténacanthe dans la région pour en savoir plus sur leurs traits d’histoire de vie – caractéristiques évolutives telles que la longévité, le taux de croissance, l’âge de la maturité reproductive et le rendement reproductif.

« Nous ne pouvons pas reconstruire de manière fiable les traits du cycle biologique d’une espèce sur la base d’un seul spécimen », a déclaré la co-auteur Eileen Grogan, biologiste à l’Université Saint Joseph de Philadelphie, à 45Secondes.fr. « Une compréhension plus holistique des traits du cycle biologique nécessite un plus grand échantillonnage selon les tailles, les sexes et les environnements dans lesquels l’organisme a existé. »

L’étude a été publiée en ligne le 15 avril dans un Bulletin NMMNHS .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.