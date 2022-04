Un petit détail remarqué dans le clip de Britney Spears fait flipper les gens

Des détails minuscules, petits et apparemment sans importance passent tout le temps inaperçus, mais ce détail minuscule dans un clip vidéo de Britney Spears a fait paniquer des milliers de personnes.

Un TikToker a récemment mis en ligne une vidéo dans laquelle il théorise sur le mystère entourant l’un des clips musicaux les plus reconnus et les plus connus de Spears.

Le Podcast de saut d’obstaclesqui compte désormais plus de 6,7 millions d’abonnés et plus de 186,1 millions de likes sur sa seule chaîne TikTok, a sous-titré le clip d’une minute : « Britney Spears Mandela Effect ».

« Alors », le podcasteur commence sa théorie, « Britney Spears avait un clip vidéo. »

Il a poursuivi en expliquant l’importance d’un détail apparemment anodin qui sert de tremplin à toute sa théorie du complot sur «l’effet Britney Spears Mandela».

« Tout le monde se souvient qu’elle portait ce micro noir sur la bouche », affirme-t-il, faisant référence au hit de 2000 de la chanteuse américaine et au clip emblématique de « Oops !… I Did It Again ». « Elle ne l’a jamais fait dans ce clip », a-t-il poursuivi.

Britney Spears sans casque. Crédit : jumpersjump/TikTok

Le podcasteur poursuit en expliquant l’iconographie de la tenue en latex rouge de Spears avec le casque noir et montre à son invité un clip YouTube de la vidéo, « Regarde cette vidéo, elle n’est pas là, n’est-ce pas? »

Le deuxième podcasteur répond « non », mais est incrédule lorsqu’on lui montre exactement la même vidéo mais jouée sur un téléphone Blackberry, « Mais regardez le téléphone. Avec le Blackberry, il [the headset] révéler. »

« Me voilà, me voilà », explique le premier. « Tous ceux qui se sont déguisés en Britney Spears dans ce clip pour Halloween, ils ont tous ce micro. »

Poupée Barbie Britney Spears avec casque. Crédit : jumpersjump/TikTok

Il poursuit en développant la théorie : « Maintenant, la poupée Britney Spears, la poupée Barbie officielle, a le microphone. Exactement la même tenue, avec le microphone. »

Concluant la théorie du complot, il résume: « Pourquoi, dans le clip, ça n’apparaît pas? Mais la poupée l’a, tout le monde se souvient qu’elle l’a et elle est aussi connue pour ça? »

Il termine finalement la vidéo sur une note vague mais néanmoins effrayante : « Alors… je pense qu’il s’est passé quelque chose mon frère. »

La courte vidéo a depuis amassé un nombre impressionnant de 6,7 millions de vues et près de 900 000 likes avec des milliers de personnes pesant sur la théorie du complot du podcasteur.

Britney Spears vue sans le casque. Crédit : Jive Records

Divisant totalement les opinions, les gens se sont précipités pour partager leurs points de vue sur la théorie de l’effet Mandela.

Un utilisateur de TikTok a commenté : « Ces effets Mandela deviennent de plus en plus fous à chaque fois »

« Elle le portait à 100% dans la vidéo. Je me souviens avoir pensé que c’était idiot qu’elle le porte dans la vidéo », a déclaré un autre.

D’autres ont couru pour démystifier les soi-disant découvertes mystérieuses : « C’est parce qu’elle portait cette tenue quand elle a interprété cette chanson, mais sur scène avec le micro. »

Un autre a simplement fait référence au dialogue ringard mais toujours célèbre de la chanson : « Je suis presque sûr que la vieille dame l’a laissé tomber dans l’océan à la fin… »