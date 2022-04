Maisie Williams « fière » d’avoir joué dans le « pire film Marvel jamais réalisé »

En mai 2017, pour un début de production début juillet 2017, Maisie Williams a été choisie pour le film réalisé par Josh Boone Les nouveaux mutants, aux côtés d’un ensemble d’autres talents prometteurs d’Hollywood comme Anya Taylor-Joy. En raison de quatre changements de date qui ont retardé le film jusqu’en 2020 (détenant le record de la plupart des retards de sortie jusqu’à Morbius), le film étant lancé dans les salles au plus fort de la pandémie de COVID-19 et l’acquisition de Fox par Disney, Les nouveaux mutants a eu une performance décevante au box-office. Cependant, Williams a dit GQ britannique qu’elle porte l’échec du film comme un insigne d’honneur : « Je me sens toujours un peu fière de ça ! »

La première X Men spin-off comique Nouveaux mutants a été créé par Chris Claremont et Bob McLeod, lancé au début des années 1980 alors que la franchise X commençait deux décennies à dominer les marchés de la bande dessinée. Ainsi, lorsque Fox a annoncé le film, de nombreux fans étaient enthousiasmés par l’annonce, en particulier une fois qu’il est devenu clair que le personnage principal du film, Wolfsbane, joué par Williams, allait avoir une relation homosexuelle avec Danielle Moonstar de Blu Hunt. Pendant Les nouveaux mutants Lors du panel [email protected] 2020, Williams a parlé de l’importance de la relation entre Wolfsbane et Moonstar : « C’était vraiment merveilleux de pouvoir voir une relation comme celle-ci dans un monde typiquement assez masculin de super-héros. C’était juste agréable de voir ces deux femmes fragiles qui se protègent et s’illuminent l’une l’autre. Je pense que c’est vraiment important de voir des relations comme celle-ci.

À ce jour, Williams a dit GQ britannique dans une interview d’avril 2022, elle n’a que des souvenirs « extrêmement épanouissants » de Les nouveaux mutants, bien que le film ait reçu de très mauvaises critiques. « Je ne me souviens plus de quelle publication il s’agissait, mais quelqu’un a dit que c’était le pire film Marvel jamais réalisé. Je me sens toujours un peu fier de ça!

Maisie Williams s’est sentie « née de nouveau » après Game of Thrones





Maisie Williams est devenue célèbre alors qu’elle n’avait que 12 ans dans son rôle d’Arya Stark, la fille têtue de la maison Stark sur Le Trône de Fer sur HBO. Le personnage a trouvé un écho auprès de nombreux fans en tant que jeune femme qui a brisé les normes sociales avec sa manière imperturbable et directe et son désir de manier une épée au lieu de se disputer les affections d’un homme. Dans le même entretien avec GQ britanniquela Pistolet L’acteur a également parlé de son passage dans la série populaire (et de son passage à l’école de danse pendant le tournage) et de ce qu’il a ressenti quand il s’est finalement terminé après huit saisons.





Pendant son temps sur le A obtenu ensemble, Williams a quitté l’école à cause de la façon dont les autres la traiteraient et a commencé à s’entraîner au Bath Dance College à la place. Cependant, quand elle est passée à une école de danse, c’était différent. Depuis GQ britannique:

« Elle était comme tout le monde, vraiment », dit George Hill, qui a enseigné à Williams au Bath Dance College. Hill se souvient d’une performance à laquelle la classe de Williams se préparait, dans laquelle elle voulait désespérément participer mais ne pouvait pas répéter à cause de son calendrier de tournage. Cette retenue ne semblait pas la mettre en phase ; Williams a fait son propre plan. « Elle est revenue dans [after the shoot] et d’une manière ou d’une autre savait tout », dit Hill.

Découvrez quelques clips de Williams dansant ci-dessous:

Williams a de bons souvenirs de son temps à jouer Arya Stark, bien qu’elle dise qu’elle a commencé à en vouloir à jouer le personnage alors que son corps commençait à mûrir pour devenir un corps de femme. « Quand j’ai commencé à devenir une femme, j’en voulais à Arya parce que je ne pouvais pas exprimer qui je devenais », a-t-elle déclaré. « Ensuite, j’en voulais aussi à mon corps parce qu’il n’était pas aligné avec le morceau de moi que le monde célébrait. »

L’acteur, qui a récemment repris Arya (en voix seule) pour MultiVersus, un jeu vidéo produit par Warner Bros, ne veut pas encore exclure un spin-off. « Je ne dis pas que cela n’arrivera jamais », a déclaré Williams. « Cela doit être juste dans le contexte de tous les autres spin-offs et de l’univers de Le Trône de Fer. » Et surtout, elle a ajouté : « Ce doit être le bon moment pour moi », ce qui est logique alors que la jeune actrice compare les suites de A obtenule long mandat télévisé de « être né de nouveau ».





