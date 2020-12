Comment ramasser des armes dans Yakuza: comme un dragon

Ramasser des armes et utiliser ces armes pour frapper les ennemis a été un élément de base de la série, et il fait à nouveau une apparition dans Yakuza Like A Dragon. Cependant, dire que les choses ont changé serait un euphémisme.

C’est parce que dans Yakuza comme un dragon, il ne s’agit plus de ramasser une arme et de l’utiliser car le combat du jeu est au tour par tour. Cela dit, afin de ramasser des armes et de les utiliser comme armes dans Yakuza comme un dragon, vous devez vous trouver à proximité d’objets appropriés lorsque vous attaquez un ennemi. Cette partie s’applique également là où les ennemis se trouvent actuellement lorsque la rencontre de combat commence. Parce que si vous attaquez un gars qui se tient à côté de cônes de signalisation, il y a une chance que votre personnage le ramasse et l’utilise.

Dans l’ensemble, choisir des armes dans le jeu est relativement imprévisible car dès que le combat commence, vous ne pouvez pas déplacer vos personnages. Cependant, vous pouvez contourner ce problème en vérifiant votre environnement avant de commencer les combats. Si la zone ne semble pas contenir d’objets jetables ou utilisables, continuez simplement à suivre les ennemis jusqu’à ce qu’ils atteignent un endroit approprié.

Parallèlement à cela, assurez-vous que c’est au tour d’Ichiban au combat si vous voulez attaquer avec un objet ramassé, car ils semblent le faire le plus de tous les personnages. Mais à la fin, vous aurez probablement du mal à essayer de le faire intentionnellement, car la plupart des combats se produisent avant que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. À cause de cela, vous feriez mieux de laisser cela se produire tout seul.

Pas le guide yakuza que vous recherchiez? Eh bien, ne vous inquiétez pas car vous pouvez trouver tout notre stock ici chez Yakuza Guides.