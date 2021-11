La star de Retour vers le futur Christopher Lloyd partage son idée d’un crossover Rick et Morty

Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant Rick et Morty rencontrer les personnages mêmes qui les ont inspirés. Développé par Justin Roiland et Dan Harmon, Rick et Morty a été conçu à l’origine comme une parodie directe de Retour vers le futur avec ses personnages principaux servant de parodies de Doc Brown de Christopher Lloyd et de Marty McFly de Michael J. Fox.

Cette année, le Rick et Morty L’équipe a rendu hommage à Lloyd et à la façon dont il a influencé la série avec son interprétation de Doc Brown. L’acteur vétéran a été amené à jouer un live-action Rick Sanchez dans une série de promos aux côtés de Jaeden Martell dans le rôle de Morty. Les promos étaient très amusantes, bien que très brèves, et de nombreux fans avaient même commencé à appeler les deux à jouer dans une adaptation de long métrage.

Récemment parlant avec The Illuminerdi, Christopher Lloyd a abordé les promos ainsi que la possibilité d’un Retour vers le futur croisement. Concernant les promos live-action, Lloyd a semblé taquiner qu’elles pourraient mener à autre chose, bien qu’il n’en dise pas beaucoup plus pour l’instant. L’acteur partage également son idée sur la façon d’amener Doc et Marty dans Rick et Morty pour une apparition spéciale, et pour sa part, il pense que ce serait « amusant » de voir les quatre partager une scène ensemble.

« Ils m’ont appelé et j’ai accepté. On verra où ça va. Je pense que c’est une excellente idée… J’ai pensé que peut-être si Rick et Morty sont quelque part dans l’espace et accidentellement, Doc et Marty sont là-bas, et ils peuvent d’une manière ou d’une autre se rencontrer. Cela pourrait être une bonne histoire. Où ça va à partir de là ? Vous savez, parce que je pense que ce sont quatre personnages qui seraient amusants à regarder. Bonne écriture.

Dans un monde animé, la porte est également ouverte pour que Michael J. Fox reprenne la voix de Marty pour l’apparition spéciale. Fox a peut-être annoncé sa retraite d’acteur, mais peut-être un autre rôle de voix en tant que Marty n’est pas en dehors du domaine des possibilités. Dans le passé, il a été ouvert à revisiter le personnage, comme on le voit dans un Jimmy Kimmel en direct sketch en 2015 avec Christopher Lloyd avec les deux dans le personnage. Fox a également exprimé un ancêtre de Marty dans l’excellent jeu vidéo Retour vers le futur : le jeu, qui présente également la voix de Lloyd et sert de suite à la trilogie originale du film.

Rick et Morty est l’un des programmes d’animation les plus populaires d’aujourd’hui, attirant constamment de très bonnes critiques tout au long de ses cinq saisons. La saison 5 a été créée sur Adult Swim plus tôt cette année à la suite d’un accord préalable avec le réseau pour 70 épisodes supplémentaires, et avec la saison 5 composée de seulement dix, cela devrait vous donner une idée de la durée de l’émission.

Christopher Lloyd continue également d’agir fréquemment, ce qui inclut un rôle récent dans le film d’action Personne aux côtés de Tu ferais mieux d’appeler Saul vedette Bob Odenkirk. Lloyd apparaît également dans le prochain film de George Clooney La barre tendre, qui met également en vedette Ben Affleck, Tye Sheridan et Lily Rabe, et devrait sortir sur Prime Video en janvier. Cette nouvelle nous vient des Illuminerdi.





