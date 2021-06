Un par un : les lieux les plus imposants des Vikings

Dans la liste des meilleures séries de la dernière décennie, vous ne pouvez pas manquer Vikings, et est-ce que son histoire a conquis des millions de fans à travers le monde, malgré le fait qu’il y ait eu des désaccords lors de la finale publiée en décembre de l’année dernière. Vous pouvez actuellement regarder la fiction complète sur le service de streaming Netflix, mais vous le ferez également lorsqu’elle sera disponible sur Amazon Prime Video, après l’acquisition de MGM.

Comme d’autres émissions exceptionnelles comme Outlander, ici aussi nous avons grands endroits qui ont été caractérisés par certaines scènes. La plupart des tournages ont eu lieu sur divers sites de Irlande et pas en Norvège ou en Suède comme on pourrait le penser. De plus, nous avons également une tournée des lieux au Maroc et en Islande. Découvrez une revue des paysages vikings ici!

+ Les endroits les plus impressionnants des Vikings

-Ashford Studios

La plupart de ce que nous voyons dans la série a été tourné aux studios Ashford, situés en Irlande. La ville viking de Kattegat a déménagé à cet endroit, bien qu’avant elle se soit trouvée dans un autre endroit que nous verrons plus tard.

– Rivière Boyne, comté de Meath

Les Vikings descendent la Seine pour prendre Paris au cours de la saison quatre, mais cela s’est en fait déroulé sur la rivière Boyne, dans le comté de Meath. Avec l’aide du CGI, la ville a été ajoutée pour faire apparaître qu’ils étaient en France.

– Nuns Beach, comté de Kerry

Cette plage a été utilisée pour définir l’ambiance de la Northumbrie médiévale. La plage des Sœurs reçoit ce nom, car elle est située sous un ancien couvent et les religieuses s’y baignaient. L’endroit est difficile d’accès, car on ne peut y accéder que par bateau ou par un sentier entouré de falaises.

– Cascade de Powerscourt, comté de Wicklow

Vous souvenez-vous de la scène où nous avons rencontré pour la première fois Aslaug, la future épouse de Ragnar ? Eh bien, il a été fabriqué à cet endroit. C’est une propriété qui couvre 47 acres et une cascade de 400 pieds de haut datant du 13ème siècle.

– Domaine de Luggula, comté de Wicklow

Le paysage scandinave entourant Kattegat avec ses montagnes est Lough Tay, situé sur le domaine de Luggala, et appartient à la famille Guinness.

– Blessington Lakes, comté de Wicklow

Blessington Lakes couvre 500 acres de puissantes montagnes de Wicklow et a été principalement utilisé dans la troisième saison. Ici, des scènes ont été réalisées dans lesquelles Ragnar, avec d’autres Vikings nordiques, naviguait sur les mers.

– Lough Tay, comté de Wicklow – Kattegat

Avant de déménager aux studios Ashford, le village de Kattegat était situé sur Lough Tay, constituant ainsi l’un des principaux décors de la série. Ce terrain est privé, également propriété de la famille Guinness, et l’accès au grand public n’est pas possible.

– Cascade de Skógafoss

Cet endroit est situé sur la côte sud de l’Islande. Il a été utilisé au cours de la saison 5 lorsque le constructeur naval Flóki, basé sur Flóki Vilgerðarson, découvre la terre et la nomme « La Terre des Dieux ».