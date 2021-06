Simone Biles sur l’impact de la possession d’une salle de sport par ses parents : « La représentation compte »

Simone Biles et ses parents espèrent laisser un héritage en gymnastique qui va bien au-delà d’une pile de médailles d’or.

La gymnaste superstar s’est entretenue avec Health Magazine pour son numéro de juillet/août sur ce que cela signifie que ses parents possèdent le centre d’entraînement du Texas où elle se prépare pour les Jeux olympiques de Tokyo.

La superstar Simone Biles est fière du centre d’entraînement de gymnastique appartenant à sa famille au Texas, qui aide à façonner la prochaine génération de gymnastes. Tony Gutierrez / AP

Dans un sport qui a comporté peu d’athlètes noirs pendant des décennies, Biles, 24 ans, est fière de faire partie d’un centre d’entraînement appartenant à des Noirs et géré par ses grands-parents biologiques, Ron et Nellie Biles. Elle les appelle ses parents parce qu’ils l’ont élevée comme ses tuteurs légaux.

« La représentation compte et nous voulons inspirer la prochaine génération à poursuivre sa passion », a-t-elle déclaré. « Les enfants peuvent entrer et nous nous entraînerons à l’arrière, et ils peuvent voir que nous sommes comme eux. Cela les aide à comprendre qu’ils peuvent le faire aussi. »

Le World Champions Center à Spring, au Texas, cherche à développer la prochaine génération de gymnastes dans un environnement accueillant, quelle que soit leur origine. Le centre de formation est ouvert au public depuis 2016 après une première ouverture deux ans plus tôt lorsque Nellie Biles a été le fer de lance de sa création.

Biles a partagé dans un épisode émotionnel de « Dancing With the Stars » en 2017 qu’elle a été placée en famille d’accueil à l’âge de 3 ans parce que sa mère biologique était aux prises avec une dépendance à la drogue et à l’alcool et était en prison et en sortie.

Nellie et Ron Biles sont intervenus pour élever Simone et lui ont dit qu’elle pouvait les appeler ses parents si elle le voulait.

« Mes parents m’ont sauvé », a déclaré Biles sur « DWTS ». « Ils ont donné d’énormes exemples sur la façon de traiter les autres, et ils sont là pour me soutenir depuis le premier jour. Je ne pourrais rien leur dire pour les remercier suffisamment. »

Biles a récemment ajouté à son curriculum vitae légendaire lorsqu’elle a remporté dimanche un septième titre record de gymnastique aux États-Unis alors qu’elle se prépare pour Tokyo, où elle cherche à ajouter à la récolte de quatre médailles d’or qu’elle a remportées aux Jeux olympiques de 2016. Elle est également passée d’un phénomène adolescent à un mentor et à un leader pour d’autres jeunes gymnastes américains cherchant à briller.

La gymnaste superstar a également été attentive à sa santé mentale avant les Jeux olympiques, qui ont été reportés d’un an en raison de la pandémie.

« Pendant un certain temps, j’ai vu un psychologue une fois toutes les deux semaines », a-t-elle déclaré à Health Magazine. « Cela m’a aidé à me mettre en phase avec moi-même pour me sentir plus à l’aise et moins anxieux. »

Elle a également le soutien de son petit ami Jonathan Owens, un arrière défensif des Texans de Houston, qui a été époustouflé cette semaine lorsqu’il a pu la voir concourir en personne pour la première fois. Son propre dévouement à la forme physique l’empêche également de trop s’éloigner de son programme d’entraînement.

« Comme nous sommes tous les deux des athlètes professionnels, nous avons tendance à manger très sainement », a-t-elle déclaré. « Mais j’adore grignoter. Ma faiblesse, ce sont les biscuits ou les bonbons acidulés. »

Ça vient de tomber : Simone Biles a une faiblesse.

