«Un nouveau contact a rejoint Telegram»: comment éviter les notifications sur smartphone

De nos jours, des millions d’utilisateurs dans le monde découvrent l’application de messagerie Télégramme, une alternative plus que valable à WhatsApp qui promet de n’avoir aucun intérêt à mettre la main sur les données des utilisateurs à des fins publicitaires et commerciales. La plate-forme existe depuis des années et possède d’ailleurs de nombreuses fonctionnalités qui n’ont pas encore fait leurs débuts sur WhatsApp, mais parmi ceux qui s’en approchent pour la première fois, il y a ceux qui se plaignent de l’une de ses caractéristiques ennuyeuses: l’arrivée d’un notification chaque fois qu’un nouveau contact est présent dans le carnet d’adresses installe et s’abonne à Telegram.

Comment désactiver les notifications Un nouveau contact a rejoint Telegram sur son smartphone

Le phénomène n’est pas nouveau mais il peut être gênant, surtout dans une période comme celle-ci où les personnes qui découvrent Telegram sont nombreuses. Heureusement, la procédure à suivre pour faire taire toutes les notifications sur les nouveaux contacts enregistrés est simple. Dans la fenêtre principale de l’application, appuyez simplement sur le bouton menu rétractable, caractérisé par les trois lignes horizontales et positionné en haut à gauche. Parmi les éléments qui apparaissent dans le panneau, il suffit d’atteindre le Réglages puis recherchez la section relative à Notifications et sons. Ici, le commutateur pour désactiver répond au nom Un contact a rejoint Telegram et est placé dans l’onglet Evénements.

Comment supprimer la notification des conversations

Le système libère les utilisateurs de la notification ennuyeuse qui fait sonner et vibrer le téléphone pour des événements négligeables, mais malheureusement, il ne traite pas d’un autre aspect: leouverture automatique de nouvelles conversations dans la liste de discussion de l’application. En fait, chaque fois qu’un nouveau contact installe Telegram, l’application génère automatiquement un nouveau chat qui contient le même message: ce contact a rejoint Telegram. Malheureusement, le seul moyen de se débarrasser de ces éléments est de les supprimer un par un de la liste, en appuyant sur la conversation puis sur le symbole de la poubelle dans la barre d’outils qui apparaît en haut.

