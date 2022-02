3 séries très similaires à Euphoria à savourer après la deuxième saison de l’émission

Séries

La finale de la saison d’Euphoria ne tardera pas à sortir et dans Spoiler, nous recommandons des séries similaires afin que vous puissiez continuer à en profiter via le streaming. Attention!

©IMDBZendaya dans l’euphorie

euphorie suit l’histoire de Rue Bennett (Zendaya), une adolescente toxicomane qui est en voie de rétablissement et qui lutte en même temps pour trouver sa place dans le monde. Lexi Howard (Maude Apatow) est sa meilleure amie. Rue entretient une relation étroite avec Fez (Angus Cloud), un trafiquant de drogue local, et d’autres adolescents qui explorent leur sexualité et leurs relations les uns avec les autres.

On peut donc voir un athlète qui n’est pas sûr de lui, un jeune « parfait et intimidant » et une autre qui prend conscience de son corps tout en vivant sa sexualité sans aucune limitation. Tous sont des lycéens qui vivent un moment de leur vie plein de chaos : drogue, sexe, identité, traumatisme et prostitution se mêlent à des sentiments nobles comme l’amour et l’amitié, le tout dans le cadre de l’ère des réseaux sociaux.

+3 séries pour voir si vous avez aimé Euphoria

